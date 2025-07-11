特朗普政府斥鮑威爾管理聯儲局不善　花巨款翻新總部直迫凡爾賽宮

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次批評聯儲局不減息，炮轟聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）是「太遲先生」後，白宮官員也發出新的批評，白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）7月10日斥鮑威爾管理不善，聯儲局花費巨款翻新總部，他並把數字與凡爾賽宮的費用相提並論。



沃特在社交網站發帖文指，「鮑威爾對聯儲局的管理嚴重不善。自2023財政年度以來，聯儲局一直處於赤字狀態（聯儲局歷史上首次），但其總部大樓的翻新工程遠遠超出預算。」

他指工程目前已耗資25億美元（約195億港元），比最初成本高出約7億美元（約54億港元），這些翻新工程包括屋頂花園、奢華電梯、優質大理石等，每平方英尺成本達到1923美元（約1.5萬港元）。

他稱「是翻修一座普通聯邦歷史建築成本的兩倍。以今日美元價值計算，凡爾賽宮（Palace of Versailles）的翻修成本也是30億美元（約234億港元）！」

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

沃特又指，鮑威爾最近在國會的證詞「引起嚴重的疑問」，需要美國行政管理和預算辦公室與國家首都規劃委員會聯合展開額外監督，他稱已經向鮑威爾發信，以查明有關該巨款的真正原因。