聯儲局下任主席人選　特朗普愛將　白宮經濟顧問哈塞特據報佔先機

美國總統特朗普對聯儲局主席鮑威爾的不滿，早已溢於言表。隨著鮑威爾的主席任期將於明年5月屆滿，外界正關注誰會是其潛在繼任人。據《華盛頓郵報》報道，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特正成為下一任聯儲局主席的熱門人選。



2017年11月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮看着鮑威爾上台發表講話。（Reuters）

報道引述多位消息人士透露，在特朗普考慮任命一位與其立場更為一致的美聯儲領導人的背景下，哈塞特正在脱穎而出，惟他最終是否能獲得提名尚未確定。但消息人士表示，哈塞特具備其他人所不具備的優勢。他是國家經濟委員會負責人，並曾在特朗普第一任期擔任關鍵經濟顧問。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

哈塞特為特朗普工作近十年

哈塞特為特朗普工作已近十年，是少數幾位既贏得總統信任、又長期保持良好關係的顧問之一。在特朗普第一屆政府中擔任過兩個職務後，他曾加入由特朗普女婿庫什納創辦的一傢私募股權公司，並在2024年總統競選期間為特朗普提供經濟政策建議。

此外，哈塞特也被視為一名紀律性強且善於應對媒體的代言人，這正是特朗普長期以來在其高級任命者身上所看重的特質。

若就任需展示如何維持聯儲局獨立性

不過Evercore IS指出，哈塞特面臨的最大挑戰在於，其必須向市場證明，儘管他是特朗普的忠實支持者，但在擔任聯儲局主席時仍能夠保持足夠的獨立性，以維護當局的信譽。