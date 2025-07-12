關稅戰｜彭博：歐盟美國冀數日內達成協議　惟汽車農產品問題僵持

距美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布的關稅暫緩期限已過數日，目前有23國收到寫有他單方面知會在8月1日實施新關稅稅率的信函，不過仍未與美達成關稅協議的歐盟卻未收信，引發外界關注。彭博社引述消息人士指，儘管雙方正爭取在未來數日達成臨時協議，但在汽車與農產品的關稅水準上僵持，這才至今未有切實協議。



報道指，歐盟希望那些出口到美國的農產品不會被徵重稅，具體關稅的稅率不應高於10%，而歐盟的談判代表目前正專注與美方談判汽車關稅問題，亦會建議進一步推遲原定下周二生效的、因特朗普鋼鐵和鋁關稅而產生的關稅反制，以繼續暫緩對價值220億歐元（約2019億港元）的美國貨徵收25%關稅。

報道強調，歐盟有鑒特朗普政府以往對其他國家關稅談判態度，已因應談判破裂另外擬定一份針對720億歐元（約6609億港元）的美國產品的關稅清單，針對波音飛機、美國境內生產的汽車以及威士忌等，並可能採取戰略物品出口管制和採購合約限制等額外措施。