彭博︰特朗普為與習近平舉行峰會　對華態度轉趨溫和

美國總統特朗普與國家主席習近平何時會面，為市場人士焦點之一。據《彭博》引述消息報道，特朗普為爭取實現與習近平的峰會並達成貿易協議，在談到中國時收斂了咄咄逼人的語氣。另外，報道亦引述消息指，關稅休戰可能會再延長三個月，而對華態度的溫和化導致其智囊內部出現分歧。



報道指，特朗普現在關注的是與北京達成類似他第一個任期內那樣的採購協議，並標榜自己速戰速決的成果，而不是從根本上解決貿易失衡。

稱以友好方式與中國競爭

報道稱，特朗普對華的強硬態度軟化，由最初批抨巨額貿易逆差及引致的失業問題，以及高關稅等，轉成友好、讚美的言論，特朗普周二表示，他將「以非常友好的方式」與中國展開競爭，他又指，中國一直在芬太尼問題上幫忙。

最新民調顯示，美國人對美國總統特朗普（Donald Trump）強硬的政策手段持悲觀看法，導致他在移民問題上的公眾支持率近幾周下降至41%，為他重返白宮以來的最低水平。(Reuters)

除此之外，報道亦引述消息指，在與下屬開會時，特朗普常常是會議室裡最不鷹派的那一個。行政當局官員強調，特朗普一直欣賞習近平。

報道引述消息指，特朗普反覆無常的手段以及他對自己承諾的強硬政策的背離讓內部決策者以及外部智囊憂心忡忡。他本周的做法更是加劇了人們對美國對華紅線現在也可以討價還價的不安。

報道指，允許英偉達再次出售其為中國特制、先進程度較低的H20晶片，顛覆了特朗普政府自己宣稱的不讓北京染指最關鍵美國科技的方針。但此前有多名高級官員都曾表示，該問題不在雙方談判範圍內。例如財政部長貝森特上個月面對擔心美國會用先進半導體換稀土的參議員逼問，用對H20的管控措施來作為政府對華強硬的證據。

美國關稅戰：洛杉磯是美國主要接收亞洲貨運的港口，在關稅戰展開僅一個月，貨量已出現斷崖式下跌。（Reuters）

關稅休戰期或延長3個月

報道引述消息指，有些官員反對頒發許可證，但相反的意見佔了上風，後者認為允許英偉達在中國與華為競爭對贏得與北京的人工智能競賽至關重要。

為了進一步緩解緊張關係，美國官員正準備推遲8月12日這個將對華加徵關稅在結束90天休戰後恢復至145%的期限。財長貝森特在接受《彭博電視》採訪時暗示，該期限具有靈活性。

報道引述消息指，關稅休戰可能會再延長三個月。與此同時特朗普在對美國重要盟友在內的其它國家加徵關稅，還威脅要對製藥和半導體等行業採取更多行動。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

報道引述消息指，一些政府官員與此同時正致力於讓中國同意購買一定量（數字待定）的美國商品和服務。這或許能緩解特朗普對貿易逆差的擔憂，但從長遠來看此舉對縮小不斷擴大的貿易逆差作用不大。

特朗普對華態度的溫和化導致了其智囊內部出現分歧。據報道引述消息指，其貿易團隊的一些人希望對北京採取強硬立場並私下承諾，出口管制絕不會成為貿易談判的內容。