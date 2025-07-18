美團阿里淘寶閃購打補貼戰　內媒指兩平台周六單日燒16億人民幣

內地兩大外賣平台為增加訂單，大打「補貼戰」，在過去兩個周末，美團（3690）及阿里旗下淘寶閃購均向客戶大量發放「0元購」優惠券，促使訂單量急增。據內地傳媒報道，兩大平台單日「燒錢」16億元（人民幣‧下同）。



據內地傳媒指出，外賣「超級星期六」令美團於上周六（12日）單日補貼約3億至4億元，淘寶閃購則超過12億元。

淘寶閃購和美團外賣。（澎湃新聞）

報道指出，美團單日發放免單券約2,000萬，其中超過1,000萬單用戶在使用免單券後，仍需要加購其他商品才能達到起送要求，另外1,000萬為自提訂單，美團和商家以較低價格結算，故降低補貼成本。

至於淘寶閃購優惠券均為外賣滿減優惠券，合「滿18.8元減18.8元，滿28元減18.8元及滿20元減10元」等，用戶只需支付較小金額可獲一單外賣，暫未支援用戶下單後自提。

京東稱無參與「零元購」

至於今年進軍外賣平台的京東集團（9618）日前指出，是次外賣「零元購」等外賣惡性補貼是嚴重內捲，屬惡性競爭，完全沒有參與。不過，報道指外賣大戰由京東4月推出百億元補貼引起。