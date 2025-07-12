美團據報為重啟外賣大戰做足準備 部份團隊提早一晚加班
撰文：張偉倫
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美團（3690）及阿里（9988）旗下的淘寶閃購，再度啟動外賣大戰。據內地傳媒報道，美團及淘寶閃購等平台，再次派發外賣優惠券。
雖然中央致力壓制內捲，但是內地外賣大戰日趨白熱化，美團、淘寶閃購上周末啟動新一輪補貼，發放包括「零元購」在內的大額優惠券，令兩大平台單日訂單量齊創新高。
有關媒體的記者更指出，打開美團便收到零元（人民幣‧下同）購買瑞幸及古茗（1364）的產品﹑到店自取優惠券。
美團內部夏季活動口號﹕戰一夏定乾坤
報道更指出引述知情人士指出，相比起上周末的匆忙，美團內部早已做好準備，部份團隊於前一晚便提早加班，內部的夏季活動口號為「戰一夏﹑定乾坤」。
至於阿里據報試圖再造一個全民參與的促銷節日「超級星期六」，在未來100天內，消費者在每個周六都可以獲得總額為188元外賣消費紅包（紅包總額度會根據每期活動有變化），消費者用紅包支付後可以買到超低價奶茶咖啡和快消速食。
對於阿里發力淘寶閃購的底層邏輯，報道引述來自阿里人士表示，不單單是做「即時零售」，而是要做「大消費平台」，餓了麼、飛豬都已經併入阿里中國電商事業群，統一作戰，打通各項資源，探索新的商業模式和生意增長空間，就像茶飲是外賣的抓手，淘寶閃購也是一個抓手。
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