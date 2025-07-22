瑞銀﹕7月地震傳言消退　料國泰日本航線復蘇　予目標價12.9元

國泰（0293）公布6月旗下國泰航空及香港快運載客量數據，按年增加23%至290萬人次。瑞銀發表研究報告指，國泰航空今年6月份客運表現兩極分化，全服務航空（FSC）收益乘客千米數（RPK）按年增長29%，超越可用座位千米數（ASK）26%的增幅，帶動載客率提升2.1個百分點，主要受英國及美國留學生返港，以及部分日本客源轉向東南亞及中國內地所帶動。



該行引述管理層預期夏季長途航線需求穩健，然而旗下香港快運受日本航線需求急跌拖累，載客率大幅下滑15.7個百分點，日本航線佔其6月ASK達55%。貨運方面，受美國加徵關稅前的提前出貨帶動，6月貨運量按年增長3%。

瑞銀認為香港快運短期疲弱不會對中期業績帶來影響，維持國泰上半年基本盈利按年增長35%的預測，並預期日本航線需求將隨7月地震傳言憂慮消退逐步復甦，維持「買入」評級，目標價12.9元。