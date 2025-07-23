京東買佳寶｜盤點科企銀彈攻勢　3步謀算下　港為何「兵家必爭」?

京東（9618）收購佳寶超市，激起千層浪，背後不容忽視的，其實是內地科企不惜大砸銀彈，進軍香港市場的猛烈攻勢。盤點一年來，內地科企的種種動作，早已潛移默化融入於本港金融、電商、支付、出行等各處生活細節。



較之於廣闊的內地市場，本港的需求可謂有限，即便如此，香港仍成為「兵家必爭之地」，究竟是龍頭科企恐落於人後，定各自有謀算，方才令本港成為博弈之中，不可忽視的一步落子？



一、國際金融中心吸金全球

穩定幣：京東躋身三大沙盒 阿里系螞蟻兩企有意申請

本港作為國際金融中心，對於任何一間追求真金白銀做生意的公司，無疑都機具吸引力，特別是新興領域。以近期熱議的穩定幣為例，便又見及京東身影，其作為金管局公佈的，三大穩定幣發行人「沙盒」機構之一，似乎誓飲「頭啖湯」。

而與京東在電商領域，交鋒已久的阿里系，同樣摩拳擦掌。阿里巴巴（9988）旗下螞蟻數科，以及螞蟻國際，兩間公司分別表明有意申請穩定幣發行人牌照。而今年4月，螞蟻數科已成為政府的「重點企業夥伴」，並將海外總部落戶香港。

京東幣鏈科技於2024年7月，成為金管局公佈的集體「穩定幣沙盒」參與者。（資料圖片）

券商：螞蟻全購耀才 騰訊小米各持股富途、老虎

螞蟻的動作，亦不止於穩定幣，早在今年4月，其提出全購耀才（1428），已令本港市場風雲驟起。螞蟻控股旗下的上海雲進以每股3.28元，向耀才大股東葉茂林收購其持有的股份，較前一日收市溢價足達17.6%，涉資超28億元。

消息公佈後，本地券商龍頭富途（美：FUTU），也因此被推上風口浪尖比較，富途的「靠山」則是騰訊（0700）。富途創始人李華，本就為騰訊「元老」，翻查公司最新披露的年報，作為大股東的騰訊，持股比例就達20.4%。

此外，老虎證券（美：TIGR）上月亦在港新開辦公室，選址上環，佔地近萬呎，目標兩年內令在港員工數目翻倍。而老虎證券的主要股東中，就有小米（1810）的身影，最新年報披露，小米持股約超過4.6%。

支付：跨境支付通首納數字銀行 天星獲騰訊小米支持

而除卻周街愈發普及的Alipay與Wechat Pay，便利日常移動支付，金管局日前與人行推出「跨境支付通」，便利跨境即時支付。面世滿月，名單首次納入數字銀行，獲納入的天星銀行，早先始終由小米擔任單一最大股東，隨後騰訊系富途入局，屢有增資，或挑戰小米大股東地位，如此騰訊、小米亦在銀行支付領域，新闢一條出路。

多間內地科企，積極參與本港各類金融業務。（資料圖片）

二、佈局出海 港先做試點

外賣：美團Keeta企穩戶戶送出局 拓無人機航線

除卻金融業優勢，諸多企業來港佈局，便是為出海。2023年5月，美團（3690）旗下外賣平台Keeta殺到。一年後的公司業績會中，公司創始人王興明言，Keeta在港的進展順利，給予其在海外擴展業務極大信心，也因此正積極評估，前往中東等國家等發展潛力。

時至今年4月，戶戶送Deliveroo撤出香港市場，稱由於香港的食品配送市場有多個特定因素，故而做此無奈決定。反觀美團，不僅成功企穩，更將無人機送外賣的模式引入本港，首條由科學園至馬鞍山的航線已開通啟航。

出行：阿里系高德合作的士車隊 百度無人駕駛東涌先試

而在出行領域，阿里巴巴旗下高德，也已悄然佈局。高德最新披露稱，其7月上旬在港使用量，按年增超三成，在地圖方面通過引入模型，幫助識別繞路等行為。打車方面，就合作本土的士品牌，面對近期的暑期出行高峰，向乘客發放優惠券以作招徠。

即便是自動駕駛的新領域，百度（9888）旗下蘿蔔快跑，也將本港作為出海的首個試點，現於東涌等地開展測試。公司近期亦宣佈，合作Uber，年底前在亞洲和中東地區，部署蘿蔔快跑第六代無人駕駛汽車。

此外，本就以賣車為主營業務的比亞迪（1211）、小鵬（9868）等內地車企，近兩年更是合力圍攻Tesla及一眾老牌能源車，來勢洶洶。

三、港市場尚有水位 內地戰場延伸

電商：淘寶拼多多鬥平 京東惹本地電商一哥炮轟

談歸內地科企在港的廝殺，最集中的領域還應屬電商。儘管本港人口有限，但翻查政府統計處數據，2024年零售業網上銷售佔比僅得8.4%，電商滲透率並不高，故而仍有水位。

阿里旗下淘寶香港，去年雙11之前，就擲10億元人幣升級，擴大推「滿99元包郵」活動；而素以平價著稱的拼多多（美：PDD），更平至「一件包郵」，只要不超出重量或體積限制，即可免費包郵直送至香港的自提點。

廝殺之下，京東亦不甘示弱，推「買貴就賠」比價，更在旺角人流密集的400米範圍內，落下八8塊​大型​LED廣告，正面「挑機」豐澤、百老匯​等。有市場人士估算，僅廣告投入就超過千萬港元。出招後，本地電商一哥HKTVmall母企香港科技探索（1137）行政總裁王維基炮轟反擊，自APP撞樣風波，至比拼取消自提門檻，雙方一度劍拔弩張。

新零售：淘寶家具店爆火 京東曾投資錢大媽母企

如今阿里、美團、京東已在內地即時零售領域大戰，戰火雖未燒至本港，但競爭卻也不止於電商。年初淘寶在尖沙咀開設，首間傢俬及生活家具實體店，傳開業三個月，吸引了35萬人次到訪，首日業績就達600萬元。市場消息續指，銅鑼灣或將再開設第二間鋪。

京東早先也有傳聞稱，計劃在港開設旗艦店「京東MALL」，結合其今次收購佳寶超市物業及零售網絡，不乏市場人士分析認為，此舉是為攻入本地即時零售行業，提前佈局。而京東旗下私募基金，更一早就已投資本地生鮮食品超市錢大媽的母企。

龍頭科企現金齊破千億 本地薑或只三大結局

龍頭巨企，動輒數十億的投資手筆，看似揮金如土，其實各自家底雄厚，僅現金都突破千億門檻。翻查各大科企現金及短期投資等，截至今年首季，阿里巴巴賬面足有5,971億元（人民幣，下同），騰訊亦達4,760億元，拼多多則有3,645億。此外，小米和京東同超過兩千億現金，分別揸有2,168億與2,034億元。美團和百度賬面則持有1,804億與1,420億。

聚沙成塔，集腋成裘，各大科企潛移默化的滲透攻勢之下，本地企業的前途如何，實在可謂未卜。一方面，或似HKTVmall開腔反擊，仍能堅守抵抗；另一方面，或只能如戶戶送一般，黯淡離場。

不過從京東收購佳寶消息刊出後，本地零售股反而炒起，例如阿信屋母公司CEC國際（0759）曾狂飆逾3倍的表現看，市場或認為，其實還有被收購的第三種選擇，而這第三種選擇，或不失為好結局。