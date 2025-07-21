01消息｜佳寶賣盤！　京東斥逾40億購零售網及物業　設3年過渡期

內地企業大舉加碼攻港，電商巨頭京東（9618）加碼進軍本地食品零售業。據《香港01》接獲獨家消息，本地連鎖食品零售批發商佳寶食品超級市場﹙「佳寶」﹚已賣盤予京東，大約4個月前，雙方已經完成簽約。據悉，京東今次收購佳寶旗下零售網絡及物業，涉資約40億元，將分批交付交易金。



市場消息人士續指，今次收購協議中還包括「過渡期」條款，即京東暫不會立即入局接管，仍由佳寶創始人林曉毅等代為管理3年，待過渡期結束，再確認下一步動作。



接近賣方消息人士 同證實賣盤消息

另外，亦有接近賣方的消息人士向《香港01》證實相關賣盤消息，他表示「價錢唔透露，但係已經賣咗，賣咗7成（股權）」。問及是否設有3年過渡期，隨後會否繼續由林曉毅擔任公司行政總裁或類近角色，他則表示，暫時會合作營運，不過坦言京東本身都已經好有經驗。

問及是次交易是否包括佳寶品牌及集團物業資產等，該名接近賣方的消息人士並表示相關細節太詳細，「唔知講唔講得，但賣咗股權就肯定是7成」。

約4個月前已賣盤 設3年過渡期分批交易

就交易細節，市場消息人士向《香港01》透露，佳寶大約4個月前已賣盤，惟人事及營運並冇出現大變動，原因是交易設有3年過渡期，並分批支付交易金額，「起碼已收到第一期錢，當時林生仲好開心同人講『已經賣咗』。」

據悉，今次交易作價達到40億元，包括購入佳寶零售網級絡及物業，「佳寶起碼擁有20、30間鋪，成本價約莫十幾億元，早幾年疫情佢哋生意唔多好時，都有張沽鋪清單流出，但最後成功過渡到。」

另外，據了解，上述交易完成後，按計劃京東及佳寶將會在8月1日成立新公司，並以新公司維持日常營運。

就上述賣盤消息及細節，《香港01》已向京東及佳寶查詢，正待回覆。

消息人士向《香港01》透露，京東今次交易作價達到40億元，包括購入佳寶零售網級絡及物業。（資料圖片）

全港分店約90間 運營公司股東董事暫無變動

翻查佳寶背景，佳寶食品超級市場成立於1991年，據官網顯示的分店地址，其目前全港有約90間分店，主打新界區。以官網顯示的分店地區分佈看來，其在新界有41間分店，九龍32間，港島則有17間，員工總數超過1,000人。

佳寶時下主要由多泰投資有限公司（MORETIDE INVESTMENTS LIMITED）持有，據公司資料顯示，多泰投資目前股東與董事仍為林曉毅與施玉琴，二人地址一致，或為親屬關係。

林曉毅小販變豪門 建半百億地產王國後密沽貨

回望林曉毅早年背景，其1980年代從潮州偷渡來港，初時在柴灣做無牌小販售賣生果，其後用積蓄與友人合資經營凍肉店。至1997年自立門戶，創辦佳寶，主打平民化路線，採用薄利多銷的策略，身家大漲。

林氏遂在2007年開始涉足工商舖物業投資，密密掃貨，買入舖位自用及收租，前後斥資逾半百億元建立其地產王國。其後至2021年，他曾吸納至少67項物業，包括65個舖位及兩項工廈物業，以購入價計涉額高達約55億元。

不過時至2021年，或受累於疫情影響，林曉毅連環沽貨，1個月左右的時間四度出手，當中涉額最大為大圍積存街60至68號全幢巨舖，以2.05億元易手。

2020年尾，市場曾傳出佳寶有一份放盤名單，顯示旗下有15項物業可供出售，當中13項為自用物業。最矚目及涉資金額最大，為佳寶用作總部的葵涌葵喜街18至24號佳寶集團中心，意向價高達18億元，其後在2021年4月以14.35億元沽出。