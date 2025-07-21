京東買佳寶｜斥40億如何布局？　強勢攻港早有暗示　曾投資錢大媽

電商巨頭京東（9618）進軍本地食品零售業，收購本地連鎖食品零售批發商佳寶食品超級市場﹙「佳寶」﹚。據《香港01》接獲消息，雙方大約4個月前已經完成簽約。據悉，京東今次收購佳寶旗下零售網絡及物業，涉資約40億元，將分批交付交易金。



消息人士續指，今次收購協議中還包括「過渡期」條款，即京東不會立即入局接管，仍由佳寶創始人林曉毅等代為管理3年，待過渡期結束，再確認下一步動作。



01消息｜佳寶賣盤！ 京東斥逾40億購零售網及物業 設3年過渡期

京東手持現金逾2000億 已有七鮮超市品牌

京東買佳寶，實力不用多講。截至今年3月底，該公司手持現金及短期投資達到2,034億元（人民幣，下同），因此據悉今次收購支出的40億港元，相當於只佔公司賬面現金的約2%。

京東今次瞄準本地超市業務，其實也未算偶然，除卻港人熟知的電商業務，京東在內地亦有自營超市品牌，即七鮮超市7 FRESH。在定位上，七鮮採取零售、餐飲一體化的美食生鮮超市定位，最常對標的競爭對手，就為阿里巴巴（9988）旗下的盒馬。

2017年，京東七鮮超市在北京正式成立，其APP同年上線，號稱門店半徑三公里內，最快半小時送貨上門。2022年4月，公司戰略調整，稱會聚焦京津冀和大灣區，採用「雙核擴張」模式，目前已經進軍深圳，在羅湖天河城、福田水圍等共有6間分店。

而京東內地的七鮮超市，不僅售賣一般超市貨品、冰鮮產品，同時在超市內提供即時加工服務。據記者早先實地觀察，例如其提供每500克9.9元的海鮮加工服務，可以揀選白灼、辣炒等不同口味，預留手機號碼即可當場等待叫號取餐。

佳寶京東合作 去年雙11前已有暗示

有市場聲音猜測，京東與本港食品零售連鎖商合作，在強化本地物流供應鏈的同時，有可能是為即時零售戰局殺入香港，提前佈局。

翻查京東大舉攻港後的新聞發佈，可見與佳寶的合作關係，由來已久，或可追溯至去年雙11時期之前。去年10月中旬，京東開始發佈雙11促銷政策，當時即提及「今年京東11.11期間，京東將與日本城、佳寶等多家企業進一步深化合作，日本城、TCL等品牌將入駐京東」，但未有單獨提及與佳寶的合作形式。

今年4月，京東在港啟動新一輪本地商家招募計劃，稱香港本地商家入駐京東APP港澳站，全年「0佣金」、免年費。京東再次表示，「已與佳寶食品、聯合出版集團、TCL、創維、日本城等多家香港本地公司及港股上市公司展開深入合作。」

京東旗下基金 曾數度投資對手錢大媽母企

此外，京東也非首次參與本港超市業務，佳寶的競爭對手，錢大媽於2018年8月首度進駐本港市場，其母公司廣州市錢大媽農產品有限公司，創始人為馮冀生，數度獲京東旗下基金啟承資本投資

在錢大媽大舉進軍本港的疫情時，佳寶老闆林曉毅曾回覆《香港01》表示，「生意永遠都做唔晒，各有各做啦。」