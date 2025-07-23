美股｜美國與歐盟傳將達貿易協議　道指高收507點　標指再破頂

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布與日本達成貿易協議，且據指與歐盟亦接近達成協議，美國周三（7月23日）造好，道指至收市升507點，納指漲0.61%，標普500指數又創收市新高紀錄。另外，市場關注Tesla及Google母公司Alphabet將於收市後公布季績，Tesla至收市微升0.14%、Alphabet則跌0.31%。



圖為2025年6月27日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月24日

【04:23】Nvidia升2.25% 通用汽車反彈逾8%

道指收市報45,010.29點，升507.85點或1.14%；納指收報21,020.02點，升127.33點或0.61%；標普500指數收報6,358.91點，升49.29點或0.78%。

重磅股表現不一，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升2.25%，每股收報170.78美元。Meta升1.24%、Amazon漲0.36%；Apple則跌0.05%。

其他股票方面，通用汽車（General Motors）繼前一天挫8%後，翌日急漲8.67%。電力設備製造商GE Vernova上調其營收和自由現金流預測，股價漲14.58%並創歷史新高。

圖為2021年3月16日，通用汽車（General Motors）位於美國底特律的總部大樓上標誌。（Reuters）

【04:15】中概股指數收漲0.75% 愛奇藝升4.52%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.75%。其中，阿里巴巴升1.58%，愛奇藝升4.52%。

【03:49】油價微跌 現貨金價跌逾1%

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報65.25美元，跌0.06美元或0.09%。倫敦布蘭特期油收報68.51美元，跌0.08美元或0.12%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,390.43美元，跌41.21美元或1.20%。

【03:47】美元指數下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於97.21，跌0.18%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報146.56，跌0.05%。

【03:35】Bitcoin價格下跌

據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,397.95美元、24小時內跌逾0.7%。

【03:30】恒指夜期收報25,540點 高水2點

恒指夜市期指收報25,540點，跌29點，較恒指收市25,538點，高水2點，成交13,142張。

【00:01】紐約期金跌逾1%

紐約期金失守每盎司3,400美，日內跌幅1.27%.

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間7月23日

【22:53】Tesla及Alphabet將公布季績

道指最新44,703點，升201點或0.45%；納指最新報20,905點，升12點或0.06%；標普500指數現報6,326點，升16點或0.26%。 Tesla及Google母公司Alphabet將於收盤後公布季績，目前，Tesla升0.26%、Alphabet跌0.85%。

【22:48】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶64.99美元，跌0.32美元或0.49%；倫敦布蘭特期油每桶報68.28美元，跌0.31美元或0.45%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,944.60美元、24小時內約跌0.9%。