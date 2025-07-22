美股｜道指收市升179點　標指再創收市新高　Nvidia挫2.5%

投資者關注美國貿易談判進展，以及大型企業即將公布季績，美股周二（7月22日）個別發展，道指至收市升179點，納指則跌0.39%，至於標普500指數則再創收市新高。



圖為2025年5月13日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月23日

【04:27】紐約期油跌1.47% 現貨金價漲1%

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報66.21美元，跌0.99美元或1.47%。倫敦布蘭特期油收報68.59美元，跌0.62美元或0.90%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,431.12美元，升34.03美元或1.00%。

【04:20】通用汽車挫8% 洛歇馬丁跌逾一成

道指收市報44,502.44點，升179.37點或0.40%；納指收報20,892.68點，跌81.49點或0.39%；標普500指數收報6,309.62點，升4.02點或0.06%。

其中，將於翌日公布季績的Tesla升1.30%、同日公布季績的Google母公司Alphabet亦漲0.65%。其他重鎊股表現不一，Nvidia跌2.55%、Meta跌1.14%、微軟挫0.94%、Amazon亦跌0.80%；Apple則升0.90%。

另外，關稅對企業衝擊浮現。通用汽車（General Motors）股價跌8.12%，該公司稱第二季度純利按年跌35%，並將11億美元的業績損失歸咎於高關稅成本。同業福特（Ford）也下跌1.06%。

洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）股價跌10.81%，其第二季獲利暴跌近80%，稅前虧損高達16億美元。

圖為2021年3月16日，通用汽車（General Motors）位於美國底特律的總部大樓上標誌。（Reuters）

【04:15】中概股指數收漲1.70% 蔚來汽車升一成

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.70%。其中，阿里巴巴升0.37%、蔚來汽車升10.84%。

【03:35】Bitcoin價格回升

據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報119,507.51美元、24小時內升逾2%。

【03:30】恒指夜期收報25,321點 高水191點

恒指夜市期指收25,321點，升187點，較恒指收市25,130點，高水191點，成交13,329張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間7月22日

【23:05】現貨金價漲近1%

現貨黃金向上觸及每盎司3,430美元，日內漲0.97%。

【22:50】通用汽車跌逾7%

道指最新44,353點，升30點或0.07%；納指最新報20,864點，跌109點或0.52%；標普500指數現報6,294點，跌10點或0.17%。

關稅對企業衝擊浮現。通用汽車（General Motors）股價暫跌逾7%，該公司第二季利潤較去年同期下降35.4%、減至19億美元，而營收下降1.8%、減至471億美元。該公司表示，11億美元的業績損失歸咎於高關稅成本。同業福特（Ford）也下跌1.5%。

【22:43】油價下跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶65.02美元，跌0.93美元或1.41%；倫敦布蘭特期油每桶報68.31美元，跌0.90美元或1.30%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,680.90美元、24小時內約跌0.1%。