美股｜道指收市倒跌19點　納指標指再創收市新高

市場觀望科技巨頭本周陸續公布季績，美股周一（7月21日）個別發展，道指最多曾漲259點，至收市跌19點；納指日內曾升穿21,000點，高見21,077點，至收市收窄至升0.38%，與標指再創收市新高。



圖為2025年7月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

【04:20】Alphabet 升2.7% Verizon飆4%

道指收市報44,323.07點，跌19.12點或0.04%；納指收報20,974.17點，升78.52點或0.38%；標普500指數收報6,305.60點，升8.81點或0.14%。

重鎊股方面，Google母公司Alphabet 升2.72%、Amazon升1.43%、Apple 漲0.62%；Tesla則跌0.35%，Nvidia挫0.60%。

另外，Verizon因上調年度利潤預期，股價上漲4.04%，為升幅最大道指成份股。

【04:15】中概股指數收跌0.28%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.28%。其中，阿里巴巴升0.03%。

【04:00】恒指夜期收報25,049點 高水55點

恒指夜市期指收25,049點，升65點，較恒指收市24,994點，高水55點，成交11,010張。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間7月21日

【22:44】現貨黃金飆近1.5%

因美元和美債收益率走弱，金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,400美元，升49.81美元或1.49%。

【22:40】Alphabet升逾2%

道指最新報44,472點，升130點或0.29%；納指升穿21,000點，最新報21,061點，升166點或0.80%；標普500指數升穿6,300點，現報6,330點，升33點或0.53%。 其中，Google母公司Alphabet 升逾2%；威訊通訊 (Verizon)漲逾3%。

【22:39】油價下跌1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶65.33美元，跌0.72美元或1.09%；倫敦布蘭特期油每桶報68.53美元，跌0.75美元或1.08%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,902.27美元、24小時內約升0.3%。