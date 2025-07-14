日本城結業傳言｜母公司澄清：續保持盈利　積極與業主商討減租

【日本城／裝修／減價／清貨】創立34年的家庭用品連鎖店日本城，近日多區有分店貼上「裝修清貨」、「租約期滿」減價情況，有網民憂慮是否全線結業先兆。日本城母公布國際家居零售有限公司今日（14日）傍晚發表澄清公告，指結業傳言及猜測的內容與事實完全不符，公司「財務狀況穩健，流動性非常健康，持續保持盈利」。



國際家居零售同時發出盈利警告，指相比上年度利潤一億元，預期本年度將減少約51%至57%。 公司重新檢視分店網絡，優化門店佈局，與業主積極商討減租方案，以降低營運成本，預期將在未來一兩年陸續體現；商品組合大規模改造，採購更多「平、靚、正」產品，全面推行新低價策略，為顧客提供更高性價比的購物選擇。同時為達成產品全面改造，會加快對現時庫存產品進行各項促銷活動。



日本城灣仔其中一間分店推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（歐陽德浩攝 )

日本城灣仔其中一間分店推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（歐陽德浩攝 )

日本城灣仔其中一間分店推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（歐陽德浩攝 )

日本城多區分店裝修清貨惹結業疑團

日本城大埔大榮里分店近日貼出「裝修清貨，全場5折」，部分貨品降至半價出售，小至瓷器廚房用品、大至家品都有大幅折扣優惠，認真「又平又抵」，吸引不少街坊捧場。店內有廣播「只限本店、把握機會，記得留意埋我哋幾時會以全新面貌同大家見面啊」。不少市民在網上發文，指連日見到多區多間分店都「裝修清貨」。

有分店則「租約期滿」，包括同屬大埔的新達廣場分店，貼上「租約期滿，全場5折」。其他多區亦有類似減價促銷，有的則推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。

大埔墟日本城分店貼出「裝修清貨，全場5折」。（香港01讀者林女士攝）

大埔大榮里日本城貼出「裝修清貨，全場5折」。（許湖洪攝）

母公司國際家居零售：結業傳言及猜測的內容與事實完全不符

日本城母公司國際家居零售傍晚發出澄清公告，指結業傳言及猜測的內容與事實完全不符，公司「財務狀況穩健，流動性非常健康，持續保持盈利」。公告亦指，公司已啟動全面業務改革，以提升營運效率及競爭力。

公司稱商品組合大規模改造，採購更多「平、靚、正」產品，全面推行新低價策略，為顧客提供更高性價比的購物選擇；同時為達成產品全面改造，會加快對現時庫存產品進行各項促銷活動。

大埔新達廣場日本城分店貼出「租約期滿，全場5折」。（香港01讀者林女士攝）

指3大原因致收入下滑5.6%：零售行業充滿挑戰 消費疲弱 國內電商衝擊

國際家居零售今日發出盈利警告，預期本年度潤將上年度的一億元，減少約51%至57%。 公司解釋受多重因素疊加影響，當中本地零售行業持續面臨充滿挑戰和變化的市場環境，消費意慾疲弱、購買行為不斷轉變，加上國內電商的正面衝擊。在上述因素綜合作用下，集團營業收入錄得同比約5.6%的下滑。

日本城九龍灣德福廣場分店同樣推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（林子慰攝 )

日本城九龍灣德福廣場分店同樣推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（林子慰攝 )

稱業主協商租金取得一定成果 未來一兩年陸續體現

公司表示，集團已迅速採取一系列戰略性應對措施，以「輕消費、快零售」為核心戰略，重新攺造商品採購策略，推出全面「新低價」銷售方案，加快商品上架速度，提升商品流轉效率；注重門店互動，透過員工即時服務和吸睛促銷陳列，精選高性價比商品，營造消費氛圍，激發顧客購買欲。公司稱在控制員工成本方面，已取得初步成效。

公司表示，在租金方面，與業主的協商亦取得一定成果，預期將在未來一兩年陸續體現。將會加強成本控制的力度，重新檢視每一項成本、費用，目標在於有效地利用資源，提升生產力。