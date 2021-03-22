美債息高惹禍？　新興市場焗加息　全因呢個原因 | 財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-22 20:04

美國聯儲局上周調高今年通脹預期至2.4%，主席鮑威爾亦未有對美債息升勢進行任何干預，市場預期美債息升勢難改，最新十年期美債息仍徘徊1.6厘至1.7厘的14個月高位。新興市場為免資金外流，「焗住」加息。上周土耳其、巴西及俄羅斯先後意外加息，有中資券商更預期全球加息周期已經啟動，下一個有機會加息的亞洲國家將是韓國。據彭博預測顯示，市場預期2022年韓國將加息一次。

市場關注焦點，主要是新冠肺炎疫情對環球經濟的負面影響，仍然未完全消除，此時新興市場要被逼加息，會否扼殺剛剛開始的經濟復甦呢?

固然，美元回升，會令新興市場貨幣出現貶值壓力；不過今次令到三國央行加息的主要原因，並不單是貶值問題；而是國內通脹高企（見下表）。

一表看清巴西土耳其俄羅斯通脹問題及加息幅度

三國通脹問題嚴重

巴西、土耳其及俄羅斯的2月份通脹全線上升，當中巴西的通脹率升穿5%，達到5.2%，逾四年高位；土耳其的通脹連續五個月上升，升至15.1%，是近兩年新高；俄羅斯2月通脹升至5.7%，創逾四年新高。

值得注意的是，巴西的疫情至今不但未有受控，更受變種病毒侵襲而出現惡化趨勢。近期當地的確診人數超越印度，超過1,100多萬人染病，是全球第二高。在疫情及物價上升雙重夾擊下，令當地民眾生活百上加斤。通脹升溫主要由於糧食價格走高；同時油價向上亦推高居民能源成本。

巴西近日確診人數超越印度，超過1100多萬人染病，是全球第二高。在疫情及物價上升雙重夾擊下，令當地民眾生活百上加斤。（Reuters）

匯市變化：巴西加息後貨幣回穩 處一個月高位

本來新興市場央行加息，是希望令到本國貨幣得以抵禦貶值壓力，不過現時三個加息國之中，只得巴西的貨幣雷亞爾在央行加息有回穩的跡象，現時雷亞爾兌美元企於一個月高位，報0.1816。

俄羅斯盧布仍偏軟 土耳其里拉單日挫逾14%

至於俄羅斯的貨幣盧布仍然是走弱，盧布兌美元最新處兩周低位，報0.0134。而土耳其的貨幣更面對強大拋售壓力，主要受到該國央行行長宣布再次加息後（自上任以來合計加息共8.75厘），最終遭到反對貨幣收緊的總統埃爾多安罷免所影響。消息令市場震驚，對土耳其的外匯儲備即將耗盡，以及貨幣政策不能持續的擔憂與日俱增，同時擔心新央行行行將會掉頭減息。土耳其貨幣里拉今日大幅急挫超過14%，里拉兌美元今日跌報0.1259，逼近上月所創的歷史新低。

土耳其的貨幣更面對強大拋售壓力，主要受到該國央行行長宣布再次加息後(自上任以來合計加息共8.75厘)，最終遭到反對貨幣收緊的總統埃爾多安罷免所影響，消息令市場震驚（Getty Images）

新興市場要避免貨幣貶值出現經濟危機，其中一個解決方法，是減少該國外幣借貸。土耳其的總統本月初公佈了一份全面經濟改革方案，當中就提到，要減少土耳其債務中外匯債務佔比，以降低對外部衝擊之敏感性。因為一個國家的外債過高，當海外貨幣升值時，會被動地令到該國的債務負擔急升。