關稅戰｜法經濟學家預測 未來2年華對美出口貨值減4850億美元
撰文：張偉倫
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中美目前正於瑞典進行新一輪貿易談判，惟有經濟學家預測，在未來2年中國對美國出口貨口總值將減少4,850億美元。
據《CNBC》報道，法國圖盧茲經濟學院經濟學教授Cesar Hidalgo按關稅模型推算，中國輸美貨品總值將現在至2027年減少4,850億美元。
料越南及韓國將減少對美出口
Cesar Hidalgo指各國傾向重構貿易關係並遠離美國，與中國製造業經濟關連的國家亦料出現對美出口減少。至2027年預料越南對美出口減少1,020億美元，南韓則減少490億美元。按貨品種類計，中國對美出口廣播設備及電腦將減少592億及587億美元，南韓對美出口汽車減少135億美元。
模型亦推算，美國將分別從加拿大及墨西哥增加進口1,280億及770億美元，從英國增加進口230億美元。推算亦指出，按目前美國對中國的關稅安排及與歐盟的關稅協議，美國至2027年進口總值將增加12%。
中國將減少進口千億美國貨
另一方面，中國亦將減少進口美國貨，至2027年總值減少1,010億美元，主要來自大豆、集成電路、原油、汽油及汽車。德州及加州將最受影響。
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