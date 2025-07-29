關稅戰｜法經濟學家預測　未來2年華對美出口貨值減4850億美元

中美目前正於瑞典進行新一輪貿易談判，惟有經濟學家預測，在未來2年中國對美國出口貨口總值將減少4,850億美元。



據《CNBC》報道，法國圖盧茲經濟學院經濟學教授Cesar Hidalgo按關稅模型推算，中國輸美貨品總值將現在至2027年減少4,850億美元。

美國關稅戰：洛杉磯是美國主要接收亞洲貨運的港口，在關稅戰展開僅一個月，貨量已出現斷崖式下跌。（Reuters）

料越南及韓國將減少對美出口

Cesar Hidalgo指各國傾向重構貿易關係並遠離美國，與中國製造業經濟關連的國家亦料出現對美出口減少。至2027年預料越南對美出口減少1,020億美元，南韓則減少490億美元。按貨品種類計，中國對美出口廣播設備及電腦將減少592億及587億美元，南韓對美出口汽車減少135億美元。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

模型亦推算，美國將分別從加拿大及墨西哥增加進口1,280億及770億美元，從英國增加進口230億美元。推算亦指出，按目前美國對中國的關稅安排及與歐盟的關稅協議，美國至2027年進口總值將增加12%。

中國將減少進口千億美國貨

另一方面，中國亦將減少進口美國貨，至2027年總值減少1,010億美元，主要來自大豆、集成電路、原油、汽油及汽車。德州及加州將最受影響。