關稅戰｜中美高層會談在即　特朗普：即將與中國達成貿易協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正訪問蘇格蘭，7月27日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，尋求達成貿易協議。特朗普在兩人會晤開始時，先向媒體發表講話，稱美國政府即將與中國達成貿易協議，「我們非常接近與中國達成協議。我們實際上已經與中國達成了協議，但我們會拭目以待。」不過，他並未透露其他細節。與此同時，中美高層官員28日起將在瑞典舉行新一輪貿易會談。



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特朗普表示，考慮再與3至4個國家達成貿易協議，大多數協議都將涉及確定的關稅。各國會在未來一周收到澄清或確認函，確認關稅函將於8月1日前發出。

重申除非泰柬停止衝突 否則不會達成貿易協議

另外，特朗普又提及泰國和柬埔寨的衝突，重申相信泰兩國都希望解決彼此間的分歧。此前，他曾向兩國領導人表示，除非兩國停止衝突，否則他不會與他們達成貿易協議。他又表示，相信泰國和柬埔寨官員將在未來幾天舉行會晤。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日也分別與泰國、柬埔寨的外長通話，敦促他們立即緩和緊張局勢，並告訴他們美國已準備好協助談判。

美國國務院透過聲明指，美國準備好促進未來的討論，以確保泰國和柬埔寨之間的和平與穩定。

馬來西亞同日較早前表示，柬埔寨首相洪馬內與泰國代總理普坦7月28日將在馬來西亞會晤，討論為邊境衝突局勢降溫。