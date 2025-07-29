美團發文絕不自營外賣　不與商家競爭　京東反之擬開1萬間自營店

美團（3690）官方發文剖白，解釋月初推出的「浣熊食堂」品牌指出，公司絕不自營，絕不落場與商家競爭，只做好基礎建設，幫助商家對接所需資源，把流量、品牌、銷量都留給商家。



美團指，經過半年多的試運，7月初正式推出以來，美團和美團外賣App相關關鍵詞的搜尋量按月上漲超過40倍；「浣熊食堂」整體曝光量上漲1.64倍，訂單量上漲60%。據早先計劃，公司擬未來三年在全國建設1,200間「浣熊食堂」。

2025年5月13日，上海，大屏播放京東外賣百億補貼廣告。（視覺中國）

京東擬3年內 全國設1萬間自營食堂「七鮮小廚」

而另一邊廂，美團今次大戰的勁敵京東（9618），日前京東稱，將投入100億元人民幣，建設新型供應鏈，擬3年內全國建設1萬間自營食堂「七鮮小廚」，採取線上下單、「外賣＋自提」模式，沒有堂食

此外京東將啟動「菜品合伙人」招募計劃，斥資10億元人幣為1,000道招牌菜尋找合伙人。合伙人只需提供菜品配方並合作研發，由七鮮小廚承擔現炒現做，及質素控制，而成為合伙人，每道菜可獲100萬元保底分成。菜品銷量分成「上不封頂」，品牌餐廳、個人廚師，均可報名。

兩間公司股價近來均走弱，美團全日收跌0.6%，報128.6元，全日成交額54.7億元；京東收跌0.6%，報130.4元，全日成交11.8億元。