長和賣碼頭｜法航運企業達飛擬參與　稱交易對行業非常重要

長和（0001）3月初時與貝萊德及意大利Aponte家族旗下TiL組成的買家財團，達成初步協議，將巴拿馬運河兩端港口等海外港口業務出售。惟雙方獨立磋商期在7月27日屆滿後，協議仍未落實，同時長和表示有意邀請中資財團加入買家陣營。長和計劃出售海外港口，引起其他航運及碼頭公司興趣，法國達飛集團就是其中之一。達飛財務總監Ramon Fernandez於周二（29日）表示，正密切關注事件，並且有興趣參與有關交易。



Ramon Fernandez在公司第二季度財報發布會指出，達飛可能直接參與；又表示這筆交易「對於整個行業以及作為該領域主要參與者的我們來說都非常重要」。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

達飛為全球第三大航運公司

達飛為全球第三大貨櫃航運公司，由行政總裁Rodolphe Saade及其家族控制。根據彭博億萬富豪指數，Saade家族身家約360億美元，略高於李嘉誠的350億美元。

日前長和指出，為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。集團打算預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

強調交易需獲監管機構和部門批准

長和續稱，已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，公司將不會進行任何交易。

長和補充，由於無法確定就新安排的討論是否能達成完滿結論，故公司呼籲投資者於買賣其公司證券時務請審慎行事。 任何進一步公告將根據上市規則的規定刊發。