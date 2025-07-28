長和賣碼頭｜擬邀中企入買方財團　劉兆佳：搵出路冀中央支持

長和集團今日（28日）公布，就出售巴拿馬運河兩端港口的交易，與貝萊德-Til牽頭財團之間的獨家磋商期已屆滿，但正與該財團討論，擬邀請來自中國內地之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，長和已考量不顧中央意願推行交易的弊端，「計完條數對佢自己不利」，故欲「搵出路」，透過將中企納入財團，希望中央支持交易。



至於財團會否同意長和建議，劉兆佳表示現時仍是談判階段，但他相信，財團不顧中方利益，強行推進交易的可能性很低。



巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

外交部：依法監管，堅決維護國家主權安全發展利益

外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會表示，關注到有關公告，中國政府將依法進行監管，堅決維護國家主權安全發展利益，維護市場公平公正。長和原擬打包出售包括巴拿馬運河兩端港口在內的43個海外港口，在中美展開全方位博弈的地緣政治現實下，這宗交易顯然有危及國國家利益。

中央藉着對交易展開反壟斷調查表明立場，港澳辦主任夏寶龍亦至少兩次不點名抨擊長和。今年4月，夏寶龍在全民國安日開幕禮致辭，稱關鍵時刻出賣國家利益的「逃兵」「漢奸」，必將背負歷史的罵名。5月，他會見澳門工商界人士，強調鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益者，會為中國人所不齒。

劉兆佳指出，長和擬納入中資企業入財團，體現其為達成港口交易「搵緊出路」。（資料圖片）

劉兆佳：長和為達成交易「搵緊出路」

長和在今日的通告重申，為了使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。集團打算預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。

對於長和擬邀請中資企業加入財團成為重要成員，劉兆佳分析指或將增加交易成數，因為加入財團的中資企業可取得港口的股權與決策權，在談判中爭取保障中國國家利益，進而有望令北京改變一向的反對態度，「放行」交易。

劉兆佳指出，長和擬納入中資企業入財團，體現其為達成港口交易「搵緊出路」：

完全唔理會中央都要達成交易，所引發嘅後果，長和會計算在內，計完條數對佢自己不利。正因為知道中央立場堅定，長和先讓中國企業入財團，側面來講保全國家安全和利益，希望北京對交易給予支持。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳強調，財團不顧中方利益強行推進交易的可能性很低。（歐嘉樂攝）

劉兆佳：交易是中美談判大局一部分 不顧中方利益可能性低

劉兆佳接受《香港01》訪問時又強調，現時仍屬談判的早期階段，未清楚美國、巴拿馬等國家的態度，中國出於維護國家利益的考量，不希望美方控制港口，反之美國亦不願因港口受中方掣肘。他形容事件是「中美談判大局嘅一部分」，不應孤立來看，「要搵到方法令大家嘅利益都得到照顧，相互妥協」。他強調，財團不顧中方利益強行推進交易的可能性很低。

劉兆佳又指，不排除長和最後不賣港口的可能性，但可能會引發違約與賠償。他重申，需要找出滿足各方利益的解決方法。

全國人大前常委譚耀宗（黃寶瑩攝）

譚耀宗：北京立場明確 長和強推交易要自負後果

全國人大前常委譚耀宗則稱，不評論長和現時的選擇，但原則上港口交易並非一般的商業買賣，牽涉到國家安全和發展利益，長和須遵守相關法律法規。他續指北京已經明確立場，長和若繼續強硬推行交易，唯有自負後果。