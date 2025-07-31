聯儲局議息｜逾30年首有2票委投反對票　展現局內存分歧

美國聯儲局於周四（31日）宣布維持現行利率4.25厘至4.5厘之餘，主席鮑威爾更在記者會上指出，談及利息及通脹的言論，有分析師認為屬鷹派言論，更有市場人士預期當局於年內只會減息一次。



鮑曼及沃勒投反對票

市場人士早已預期，聯儲局在今次議息會議上作出按兵不動的決定，不過在議息聲明內指出，鮑曼及沃勒兩名委員投下反對票，是逾30年來首次有兩名委員作出反對決定。當局於聲明內指出：「失業率仍處於低位，就業市場狀況依然穩健。通脹仍然略高。」聲明同時指出，經濟增長在上半年「有所放緩」，這可能強化了若該趨勢持續，美聯儲在未來某次會議上降息的理由。不過聲明也強調，「對經濟前景的不確定性仍然較高」，並稱通脹與就業目標都面臨風險。這種措辭反映出美聯儲在通脹與就業路徑尚不明朗前仍不願貿然降息。

圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

鮑威爾於記者會上亦表示﹕「仍有許多、許多不確定性需要解決。是的，我們確實在不斷獲得更多訊息。但目前來看，我們距離這一過程的終點還不算太近。展望未來，感覺還有很多事情將會發生。」分析師Chris Anstey稱，鮑威爾這番話傾向於鷹派立場。

9月減息機會降至不足5成

隨著當局公布議息聲明後，外界預期今年只會減息一次，同時預期9月減息的機會率，降至不足50%。據CME「聯儲局觀察」顯示，9月維持利率不變的機會率為54.3%，減息25個基點的概率為45.7%。10月維持利率不變的機會率為34.6%，累計減息25個基點的機會率為48.8%，累計減息50個基點的機會率為16.6%。

Allspring Global Investments多元資產團隊主管馬蒂亞斯·謝伯表示，美國財政政策依然寬鬆，特朗普「美麗大法案」的通過無疑進一步火上澆油，預計該法案在實施第一年可為美國經濟增長貢獻最多1個百分點，之後邊際效應將逐步遞減。從宏觀層面看，美國經濟仍顯穩健：失業率維持穩定，實際薪資持續增長，企業盈利表現也具韌性。除非出現重大就業市場衝擊，或外界對美聯儲獨立性再度產生擔憂，否則我們預期美聯儲將維持觀望立場，年內可能降息一次。未來政策走向將在很大程度上取決於通脹與增長之間的權衡。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

聯儲局傳聲筒﹕當局表示無意減息

至於有「聯儲局傳聲筒」之稱的Nick Timiraos於文章內指出，當局對其政策聲明幾乎未作改動，表明無意暗示可能降息；又指出官員們將基準政策利率維持在4.25厘至4.5厘的區間，以權衡進口商、零售商和消費者將如何分擔進口關稅上調帶來的成本。關於誰將承擔關稅負擔的激烈爭論的結果將決定今年晚些時候通脹和就業的走勢，並可能決定央行在未來幾個月是否以及何時恢復減息。

此外招商宏觀研報稱，鮑威爾仍擔憂滯脹風險，意味着只要通脹缺口高於就業缺口美聯儲就難以減息。6月聯儲局對滯脹風險給出前瞻判斷，7月延續這一基調，鮑威爾對「脹」的擔憂明顯高於對「滯」的擔憂，最重要的表述是「當前通脹高於目標水平，就業處於目標水平，因此政策應保持適度限制性」。鮑威爾需要確認的是關稅通脹衝擊完全反映。