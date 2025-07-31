美國議息｜聯儲局議維持利率不變　兩委員反對逾30年首次

美國聯儲局周三（7月30日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變。聯邦公開市場委員會（FOMC）以9比2的投票結果，連續第5次會議按兵不動，聯邦基金利率目標範圍維持在4.25厘至4.50厘。



與會官員決議過程出現罕見分歧，此次決議遭到兩位由特朗普任命的理事——沃勒（Christopher Waller）和鮑曼鮑曼（Michelle Bowman）反對，兩人均認為當前貨幣政策過於緊縮，傾向減息0.25厘。這是1993年來，首次有兩名理事在決議中投出反對票。



2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

FOMC聲明：通脹及不確定性仍較高

聯儲局自去年9月以來，曾經連續3次減息，累計下調幅度達到1厘。儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 屢施壓減息，但在對方的關稅政策下，市場普遍已預期聯儲局維持利率不變。

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，目前通脹仍略高、就業穩健，上半年經濟增長放緩，不確定性仍然較高。在評估是否以及何時進一步調整利率時，委員會將審慎分析最新數據、經濟前景的演變以及風險平衡情況。

FOMC將繼續縮減所持的國債、機構債務和機構抵押支持證券。委員會堅定致力於實現最大就業，並將通脹率恢復至2%的目標。

圖為2025年5月7日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

市場預期9月減息機率將60% 特朗普：鮑威爾總是行動太晚

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場預期9月減息的可能性約為60%。特朗普同日表示，他聽說聯儲局將在9月減息，重申「鮑威爾總是行動太晚」，又指即使對方當日「作出行動」還是太遲。

為控制美國40年來最嚴重的通貨膨脹，美聯儲於2022年3月開始連續加息，此輪加息周期共加息11次，累計加幅5.25厘，聯邦基金利率目標範圍由0至0.25厘加到5.25至5.5厘，創2001年1月以來最高。