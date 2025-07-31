美國議息｜鮑威爾：聯儲局未準備好減息　仍評估關稅影響

美國聯儲局周三（7月30日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）之後主持記者會，暗示聯儲局未準備好減息，強調仍需評估總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅政策的影響。



圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

未就9月議息作任何決定

他表示，現在判斷是否會像市場預期般在9月份減息，仍然為時過早。他表示聯儲局還沒有就9月份做出任何決定，也不會提前做出決定，重申將在下次議息會議前參考數據。在此之前，特朗普向媒體表示，聽說聯儲局會在9月減息。

鮑威爾表示，關稅幅度上調的影響，已開始更明顯地在某些商品價格上呈現，但其經濟活動和通脹的整體影響仍有待觀察。他又稱，儘管特朗普的關稅政策變得愈來愈清晰，但其最終稅率及是否會導致持續通脹，仍尚需時間了解。局方希望確保不會導致通脹上升後，才再決定降息。

圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

FOMC兩委員投反對票 鮑威爾：存在分歧並不奇怪

他表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）大多數成員認為通脹略高於目標，又稱消費者支出已經放緩，聯儲局正密切關注這一情況。至於勞動力市場數據總體顯示市場穩健，但存在下行風險。

對於FOMC兩位委員對維持利率投反對票，創1993年以來首次。鮑威爾表示，存在分歧並不奇怪，認為大家認真思考問題，並表達了自己的立場，「我會說這是一次相當成功的會議。」他指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）大多數成員認為通脹略高於目標，

有記者問到他是否計劃在聯儲局主席任期結束後，繼續留任理事職務，鮑威爾稱目前對此沒有任何消息。