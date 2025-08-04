淘寶香港「超級88年中盛典」今晚啟動　推官方立減88折等三大優惠

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站公佈，「超級88年中盛典」活動將於今日（4日）晚上8時開始預售，8月7日正式開售。今次主要包括，88折起的優惠「官方立減」等三大優惠。



針對淘寶近來力推的88VIP業務，公司指出，88VIP會員更可領取4張共320元人民幣的消費券，與官方立減等優惠疊加使用。



阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站公佈，「超級88年中盛典」活動將於今日（4日）晚上8時開始預售。（資料圖片）

主推三大優惠措施 首次延長「限時秒殺」時段

淘寶香港站指出，今次預售期將從今晚8時，持續至6日晚10時59分；而正式銷售的時段，將從7日0時起步，到8月11日晚11時59分。

對於優惠措施，淘寶指出主要包括三大方面，凡購買任何一件活動商品即享88折起官方立減；行業品類券可與官方立減優惠疊加使用，享受折上折；於8月4日下午2時至8月11日晚上11時30分，88VIP用戶可領取4張共320元人民幣的消費券。

此外，淘寶香港站首次延長「限時秒殺」時段，銷售期內（8月7日至11日）每晚8至12時，推出限定商品瘋狂勁減秒殺優惠，連續5晚放送。

合作PayMe等推支付優惠

在支付層面，淘寶合作PayMe、AlipayHK、ZA BANK等推出多種優惠，包括5日至10日，用戶使用PayMe於淘寶付款，可享買滿HKD400立減HKD15優惠；11日，用戶使用PayMe於淘寶付款可享買滿HKD800立減HKD30優惠，均為限用一次，先到先得。