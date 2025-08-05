新興市場之父麥樸思﹕投資組合現金佔5成　對中國市場持觀望態度

《彭博》報道，有「新興市場之父」稱號的麥樸思指出，會堅持在4月已表明的「現金為王」觀點，又表示目前其投資組合中，現金及股票各佔一半。



麥樸思表示，「市場已經升得太高了，難以找到廉宜的資產」，「大部分公司的估值都非常高。期望值也很高」， 而持有現金仍然可以獲得4%至5%的非常好的回報。今年4月底時，麥樸思曾表示旗下基金95%的倉位是現金。

麥樸思

稱新興市場前景更光明

他指出，新興市場看上去開始變得更加光明，過去一年左右新興市場跟上美國市場的步伐，預計一旦關稅談判完成，可能在未來4或5個月左右，該市場還會進一步走強。

對於當前主導市場的美國關稅，麥樸思認為要放眼長遠，「6﹑7個月以後，當貿易談判完成時，最終一個更好的世界將會湧現，全球的貿易形勢也將公平地多」。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

關注中國會否取消非關稅壁壘

不過，他同時指出目前而言最大的問題是中國，「中國是否願意取消所有的非關稅壁壘，如果美國與中國之間的談判成功的話，許多非關稅壁壘將會消失，不僅利好美國，也利好其他與中國有貿易往來的國家」。

因此，他認為暫時對中國市場持觀望態度是一個好的做法，以待中美談判形勢更加。