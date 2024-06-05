麥樸思反駁香港未玩完　稱中港融合改變人才儲備　或予新發展契機

香港是否已「玩完」？成為不少市場討論的議題。其中有新興市場之父稱號的資深投資者麥樸思發表，重申對香港前景感到樂觀，又表示對現時圍繞香港的悲觀情緒感到驚訝，強調自己是個永遠的樂觀主義者。



麥樸思發表「Hong Kong： Far from Over」為題的文章，指出自對香港看法並無太大改。上周在港與幾位商界人士會面，看到香港營商環境仍相當活躍，又指出從投資角度來說，否定任何城市或國家的潛力從來不是好主意。自己作為一個不斷尋找被低估的股票進行投資的基金經理，相信沒有一個市場會真正被淘汰。不過他亦指出「若你不與時並進，就有被拋離的風險」，因此在棄掉「殖民地包袱」過程中，香港必須重塑自我，更好地發揮多年來累積的優勢。

香港近年受到社會動盪及疫情等因素，導致人口外流。（廖雁雄攝）

指人口動態出現變化

不過麥樸思又指出香港在政治及人口動態出現變化。社會動盪及疫情致人口外流，惟隨著中港兩地不斷融合，香港人才儲備結構正經歷明顯轉變，但不一定導致香港玩完，「誰能說這不是香港以新方式發展和繁榮的機會？」

他又指出機會是來自挑戰，這從中美於人工智能及半導體競爭中體現。即使美國對內地AI發展實施限制日益增加，卻促使內地半導體行業加快發展。相信香港可透過擁抱科技及AI產業，再配合內地雄心勃勃的發展計劃，同時鞏固作為內地通往世界的角色以從中獲益。

羅奇再解釋為何有香港已玩完看法

今年初時摩根士丹利亞洲區前主席﹑耶魯大學資深研究員羅奇於《金融時報》撰文，指出香港已玩完。他今日出席外國記者會午餐會時，指出當撰寫文章是希望產生敲響警號效果，又點出目前香港正面臨3項挑戰，包括經濟基礎削弱﹑中美關係及政治自治漸下降。

他回首在上世紀80年代首次踏觸香港時，被香港的活力及獨特性格迷倒，當時香港人有願景及戰略，香港整體發展亦相當出色，持續繁榮時間亦較任何人預期長，可是今日一切已結束。