騰訊據報領投烏茲別克金融科企　予15億美元估值

騰訊（0700）旗下《無畏契約》(Valorant)手遊為今年重要新作之一，摩根士丹利最新發表的報告指出，截至7月，預先註冊人數已突破5,000萬。該行預計《無畏契約》手遊年收入可達50至60億元。



報告又指出，據行業數據顯示，騰訊經典遊戲在上季表現強勁，當中《王者榮耀》收入按年增13%、《和平精英》收入按年增5%，而《三角洲行動》最新季度收入規模達10億元。

該行預期騰訊2025年在線遊戲收入將按年升14%，予目標價650元及「增持」評級。

騰訊入股烏國金融科技

另一方面，《彭博》報道，騰訊和VR資本集團牽頭，對烏茲別克金融科技和電子商務公司Uzum進行投資，估值約為15億美元。

Uzum表示，此輪投資籌集近7,000萬美元，FinSight Ventures也參與其中。

報道指，烏茲別克是中亞人口最多的國家，3,800萬人口中超過一半年齡在30歲以下。據Uzum，超過40%的烏茲別克成年人無法獲得正規金融服務。該公司提供從數字銀行到外賣配送等服務。