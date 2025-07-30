Sony起訴騰訊！國產遊戲荒野起源抄襲地平線　設計﹑玩法99%相似

近日遊戲界掀起一場風波，牽涉到全球最大遊戲公司之一的騰訊，以及Sony旗下的熱門IP《Horizon》（地平線）系列。事件的導火線，是騰訊旗下開發團隊Polaris Quest即將推出的一款國產遊戲《荒野起源》（Light of Motiram），其遊戲設定、角色造型與整體視覺風格，竟與《地平線：期待黎明》與《地平線：西域禁地》驚人相似，甚至達到超越「致敬」的地步。這也促使Sony正式向美國加州聯邦法院提起訴訟，控告騰訊涉及嚴重的版權與商標侵權行為。



根據公開文件指出，Sony明確指出《荒野起源》是一款幾乎完全仿製《地平線》世界觀與遊戲元素的作品，不僅主角外型幾可混淆，更涉及一系列視覺與系統設計的蓄意挪用。《荒野起源》的女主角同樣是紅髮、年輕、穿著原始部族風格服飾的女性，生活於一個後末日荒野世界，與機械化野獸搏鬥求生。這些核心設定與《地平線》簡直如出一轍。Sony在訴訟文件中強調，這種高度重疊的內容容易令玩家誤認為該作品屬於《地平線》宇宙一部分，對品牌造成混淆與侵害。

荒野起源

地平線

更引起關注的是，根據Sony陳述，騰訊在開發《荒野起源》期間，曾主動接觸Sony，提議共同開發一款Horizon相關的遊戲，惟遭Sony明確拒絕。Sony當時以為事件已告一段落，誰知騰訊並未因此打住，反而繼續秘密研發，最終在未獲授權的情況下公開遊戲消息。更甚的是，Sony指出，《荒野起源》在Steam平台的遊戲介紹頁面、預告片、宣傳圖片與實機畫面，皆大量借鑒甚至幾近複製了《地平線》的風格與元素。從畫面配色、角色動作到機械動物的設計結構，兩者都驚人相似，有玩家更直言「這根本是毫無羞恥感的複製貼上」。

值得一提的是，《荒野起源》的開發公司Polaris Quest為騰訊旗下工作室。該遊戲主打開放世界冒險，設定在人類文明滅絕後的地球廢土之中，出現各式機械化動物，包括機械大猩猩、機械麋鹿與野牛等。不難看出，其靈感來源幾乎照搬《地平線》系列中的機獸系統。Sony形容這款作品是「毫無創意的複製品」，認為騰訊明知自己的產品侵權仍一意孤行，實屬蓄意為之。

這起訴訟不僅是遊戲界的重大新聞，也再次引發外界對於中國遊戲產業「借鑑抄襲」問題的關注。在全球遊戲市場逐漸國際化的同時，知識產權保護也變得越來越重要。Sony在訴訟中明確提出，要求法院裁定騰訊與Polaris Quest的侵權行為成立，並禁止《荒野起源》正式發行，同時要求相應的金錢賠償。

其實，這並不是第一次有國際大廠對中國開發商提出抄襲指控。過往《原神》推出初期亦曾因畫風與任天堂《薩爾達傳說：曠野之息》相似而備受討論，雖未被正式訴訟，但引發外界廣泛爭議。

目前，《荒野起源》仍未正式上架發行，但隨着訴訟展開，其未來命運未卜。若法院支持Sony主張，不排除遊戲需全面下架、相關資源須銷毀，甚至衍生出更廣泛的版權連鎖反應。