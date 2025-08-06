阿里巴巴淘寶推出新大會員體系　打通電商、外賣與出行等優惠服務

阿里巴巴（9988）公佈，推出全新大會員體系，打通餓了麼、飛豬等生態體系，全面覆蓋內地的衣食住行等生活場景。此外，公司續升級88VIP的權益。



淘寶大會員分6個等級 按淘氣值每季更新

公司指，淘寶大會員體系覆蓋所有用戶，共分為6個等級：青銅、白銀、黃金、鉑金、鑽石和黑鑽。

根據過去12個月的淘氣值，淘寶已自動為每位用戶確定初始的大會員等級。用戶打開淘寶App，搜索「淘寶大會員」，即可查看當前的等級及對應權益。其後，大會員等級將每季度根據最新的淘氣值自動更新。

而不同等級對應不同的專屬優惠和服務，用戶均可免費獲取，隨著會員等級升高，權益也不斷升級。以等級最高的黑鑽會員為例，每月可享有超過14項權益，包括「淘寶百億補貼」8折券等。未來用戶在淘寶、餓了麼和飛豬的所有消費，都可得到對應的淘氣值，逐步解鎖額外權益及福利。

加碼88VIP權益

阿里巴巴續指出，會加碼88VIP的權益。在淘寶新的大會員體系下，達到88VIP開通門檻，即鉑金及以上等級的會員仍可以88元人民幣開通88VIP，88VIP疊加大會員後的權益「加碼不加價」。

本周，88VIP也有其他升級，包括更多專屬消費券、淘寶閃購紅包，以及飛豬紅包等。截至2025年3月，高購買力人群88VIP會員規模超過5,000萬，持續同比雙位數增長。

阿里巴巴今年6月將淘天集團、餓了麼和飛豬策略性併入阿里中國電商事業群後，公司指，這次推出淘寶大會員體系標誌著其業務之間的協同效應，也是中國電商業務向大消費平台升級的關鍵一步。