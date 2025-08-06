國泰指遊日訂座見回暖　惟徹底復甦需時　相信快運最壞時間已過

國泰航空（0293）今日公佈半年業績，公司上半年股東應佔溢利錄得36.5億元，按年增長1.1%，派發中期息20仙，按年保持不變。旗下廉價航空香港快運（HK Express）方面，則轉盈為虧，錄得5.2億元虧損，國泰股價績後大跌一成。



針對今次業績表現的下滑，國泰表示確乎有受到此前日本地震謠傳的影響，相信還需時才能恢復正常，但8月的訂座情況已經出現好轉。

國泰航空上半年賺逾36億元。（國泰航空網頁圖片）

遊日訂單見回暖 料新航線成熟後可貢獻盈利

談及香港快運的虧損情況，公司行政總裁林紹波表示，短期的影響因素有兩個，首先是日本地震的傳言影響，令旅客遊日情緒大減。但伴隨7月發現並未成真，已經慢慢回升，但仍然需要時間，但目前看來8月的訂座已經有所好轉。

此外公司開發的新航線，尚未成熟，因此仍然需時改善，相信逐漸可以錄得盈利。他也指出，較之於2019年，香港快運的航線已經增加一倍。早年快運多依賴日本航線，日本航線佔比50%，不過目前已經拓展至台灣、南韓、內地等多個城市，通過多樣化的站點，減少日本單一航線的影響，並形容為最壞的時刻已經過去。

林紹波指出，相比2019年香港快運航線數目已增加一倍。（資料圖片）

運力增加影響收益率 惟載客量、前艙客亦增

針對今次業績中，乘客收益率的下滑，顧客及商務總裁劉凱詩解釋稱，首先票價與收益率並不可混同，影響機票價格的本質還是供需關係。

此外，公司新增多條長途航線，以及為原本航線加強運力，包括北美增加50%的航班，歐洲增加30%，南太平洋澳洲增加25%，長途航班的收益率天然低過短途；過去國泰多服務本地客，以及由本地出發的旅客，但現在過境旅客增加，同樣會對收益率造成影響。

國泰航空。（資料圖片/黃浩謙攝）

不過她也明言，以北美市場為例，運力的增加，以及國際形勢的複雜，阻礙美國對於內地簽證的發放，確有不利影響，但是東南亞等國對於北美航線的需求仍然強，總體的載客量已經有所回升，另外客運有前艙及後艙之分，前艙的商務座需求增加，也對公司的收益率有所加強。

圖為2022年7月20日在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行的法恩伯勒國際航空展（Farnborough International Airshow）中，鏡頭下波音737 MAX飛機的側面漆有波音公司的標誌。（Reuters）

購買波音飛機屬審慎決定

公司今日新公佈，向波音公司購買14架777-9飛機。國泰表示，次經過好慎重的審視，相信不會對財務狀況產生不利影響。且國泰始終與波音、空中巴士等公司保持密切的合作，維持長期的夥伴關係，在今次合同要求下，國泰尚有7架波音飛機的採購額度。

而問及波音此前屢有出現安全問題爭議，國泰營運及航空服務總裁麥皓雲稱，波音現在已經將安全性、飛機質素等放在優先的位置，且積極開展飛行測試。

圖為2024年9月3日，一架國泰航空空中巴士A350客機在香港國際機場停泊。（Reuters）

已在內地招聘4000人 料增長將依靠大灣區

在擴展人手方面，國泰表示，目前在內地的招聘人數已有4,000人，在集團總體的3萬多人中舉足輕重。而整體招聘的步伐，儘管有所放緩，但仍處於歷史上的正常中值水平。

林紹波續指，相信公司未來的增長要靠大灣區，包括內地城市到香港機場的海陸空連接等。在投資方面，除卻早先承諾的1,000億元，國泰續有在大灣區打造 IT中心，配合機管局T2航站樓建設等。劉凱詩也指，公司還會加強投資數碼化等領域，即便日後仍將面對關稅挑戰，相信可幫助打好基礎。