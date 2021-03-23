快手去年虧損1166億人幣　收入增長五成　線上營銷服務超直播業務

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-23 18:14

快手科技（1024）公布去年業績，股東應佔虧損1,166億元（人民幣．下同）；經調整虧損79.48億元，去年同期為賺10.34億元。

期內，收入為587.76億元，按年增長50.2%，主要是由於線上營銷服務及其他服務（包括電商）的強勁增長所致。

其中，線上營銷服務收入219億元，增長194.6%。每名日活躍用戶平均線上營銷服務收入大增95.3%至82.6元。於第四季度，線上營銷服務成為快手最大收入來源，首次超過直播業務的貢獻。

直播收入332億元，增長5.6%。全年，直播平均月付費用戶為5,760萬，按年增長17.8%，每月直播付費用戶平均收入為48元，去年同期53.6元。

其他服務收入37億元，增長13.3倍，主要是由於電商業務擴展所致。

截至去年底年度，平均日活躍用戶2.646億，去年同期1.756億；月活躍用戶4.811億，去年同期3.304億，分別按年增長50.7%至45.6%。日活躍用戶日均使用時長87.3分鐘，去年同期74.6分鐘。

去年電商交易總額3,812億元，去年同期596.4億元。

研發開支由2019年的29億元增加122.4%至2020年的65億元，主要是由於繼續投資人工智能、大數據及其他先進技術而大幅增加研發人員數目，導致僱員福利開支增加。