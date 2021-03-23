頤海國際去年多賺23.2%　方便速食收入佔比提升至28.7%

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-23 17:06

海底撈（6862）火鍋底料供應商頤海國際（1579）公布去年業績，擁有人應佔淨利潤為8.852億元（人民幣．下同），按年增長23.2%；毛利率升0.7個百分點至39%，因第三方銷售收入佔比明顯上升。

期內，收入53.6億元，按年增長25.2%。

其中，火鍋調味料收入增長13.4%至31.9億元，當中向關連方銷售火鍋調味料收入降低15.3%，向第三方銷售火鍋調味料收入增長50.8%。

中式複合調味料收入增長34.3%至5.3億元，當中向關聯方銷售下降29.9%，向第三方銷售增長43.5%。

方便速食受惠新的沖泡系列反饋良好，收入增長54.2%至15.4億元，佔年度收入佔比提升至28.7%。

頤海2020年業績。

複合調味料及方便速食行業下半年需求回落

頤海國際指，2020年初，餐飲服務市場面臨嚴重經營壓力，複合調味料及方便速食行業卻受益於疫情防控下催生的「宅經濟」，於2020年上半年呈現出高速增長態勢，但於下半年需求逐步回落。

公司指，2020年集團主要業務重點為改善優化供應能力，拓展提升渠道銷售效率，不斷完善和改進管理架構和激勵機制。此外，通過進一步重塑優化管理架構，主動培養中層管理團隊，強化各業務條線激勵有效性，促使第三方銷售業績亦取得了穩定增長，並於全年共開發了55種新品。

補充優化供應能力方面，除新增的國內生產基地陸續投產，在海外產能擴展方面，馬來西亞合資工廠於2020年初投產，泰國工廠也已經完成土地購買協議，目前處於總體規劃階段，預期將於2021年開始正式建設。

2020下半年實施區域長制度

去年下半年，頤海實施「區域長」制度，進一步重組銷售及產品研發團隊，把公司業務條線最重要的產品營銷，劃分為超過30個小區域團隊，區域長則負責帶領團隊全面從供應補充、新品研發、產品營銷等方向挖掘業務潛力，激發具備區域特色的產品機會，提升營銷活動的針對性和有效性，補充優化區域供應效率，進而深化各區域渠道發展。