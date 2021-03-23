北水淨流出港股44億元　連續6日掃貨騰訊涉近58億元｜北水動態

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-23 22:58

北水全日單邊淨賣出44億元，其中，滬市港股通淨流出14.77億元，深市港股通淨流出29.22億港元。北水上個交易日淨買入4.41億元，3月以來累計淨流出157.08億元。

據Wind數據顯示，其中淨賣出前三個股為美團（3690）、思摩爾國際（6969）、小米集團（1810），分別遭淨賣出20.95億元、12.27億元、10.2億元。

騰訊控股（0700）、吉利汽車（0175）、中國電信（0728）分別獲淨買入4.91億元、3.95億元、3.39億元。

從近期淨買入情況看，騰訊控股已連續6日獲淨買入，合計淨買入金額57.98億港元。

此外，南水全天單邊淨流出71.84億元（人民幣‧下同），其中，滬股通淨流出人30.96億元，深股通淨流出人民幣40.88億元。

立訊精密（深圳﹕002475）、恒瑞醫藥（上海﹕600276）、中國平安（上海﹕601318）分別遭淨賣出4.94億元、4.84億元、4.35億元；寧德時代逆市獲淨買入3.15億元。

據《中國證券報》引述多位基金經理表示，港股的配置價值依然突出。銀河基金基金經理陳伯禎認為，在全球經濟復甦、疫情逐漸緩解、部分中概股迴歸等諸多利好因素的影響下，即使疊加通脹預期和估值回落的影響，2020年業績較好的消費、互聯網等行業中的龍頭企業仍然具有良好基本面支撐。

辰翔投資研究總監周胤傑稱，港股估值仍未到低估區間，且流動性仍會受到A股市場調整的影響以及全球資金迴流美元的壓力，後市仍需謹慎，但調整的空間相對有限。整體上看，由於港股估值較為合理，尤其是國企指數回落空間不大。至於港股科技股，因為機構持倉較為集中，估值偏高，需要耐心等待配置優質核心資產的機會。

海富通中國海外混合基金經理陶意非認為，相對來說，港股估值不算便宜，個別股票的估值還比較高，但港股經過調整之後，其投資配置價值也開始慢慢顯現。