農曆年後北水流向逆轉　大市即失動力　專家﹕三大因素致北水變臉

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-03-17 22:14

北水威力無窮。獲北水垂青的股份，屢屢破頂，並成為恒指上升動力，促使大市年初突破31000點大關。可是農曆新年假期，卻成為北水流向的分水嶺。假期前共錄得逾3,800億元的淨流入，假期後資金流向卻逆轉，共有8個交易日錄淨流出，迄今流出金額78億元。縱使流出金額，難農曆新年前流入的金額相比，可是港股氣勢如虹的情景遭到中斷。自此大市失去上升動力，多隻原為北水寵兒的股份，亦紛紛向下。

隨著北水對新經濟股經熱情不再，有分析員直言「熱情難以再撻返著」，建議投資組合要平均分布，並可考慮資金換馬轉投舊經濟股。

北水流向逆轉，大市失去上升動力，每次下跌投資者均希望是調整。（資料圖片）

三大因素致北水急速撤離

北水對港股的熱情，往往與A股表現密不可分。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指有三大因素令北水急速「變臉」。第一，根據以往數據，北水流入港股市場時，A股市場氣氛普遍向好。當投資者獲利回吐後便會進駐港股市場大肆「掃貨」執平價、潛力股票。

農曆新年後A股重開，出現見頂信號。上證指數高見3700點後，回落至3月初的3400點。受A股市場大跌市拖累，其中港股市造勢齊向下，令部份資金轉向流入傳統股。

第二，本月美國國債孳息率上升，引發全球股市急跌，對於增長型股票最受打擊。他指，根據統計當債息上漲時，對於未有盈利、高估值的科技股票相對不利，連帶使部分新經濟「龍頭」股表現失威。第三，部份網科股份例如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）遭到監管機構整改，眾網科股亦捱沽難以獨善其身。

溫傑表示踏入牛年北水蜂擁而下的情況遭到明顯反轉，今年內投資者、基金經理出現抱團現象難再奏效，預計他們部署相對審慎，但某部份股票仍有可能成為市場熱炒對象，使其股價短期內上揚。

債息上揚不利科技股，就連阿里巴巴等龍頭亦受波及。（資料圖片）

北水取態轉變 投資組合分布要平均

近期北水主要沽出新經濟股，他直指北水對曾經的愛股已經熱情不再，「熱情難以再撻返著」。認為現在港股市況不利北水買貨操作，而內地投資者希望能套現，故此短期內難以再有炒作出現。

他建議若果投資者希望資金換碼轉炒舊經濟股值得留意相關內銀股，包括建設銀行（0939），一方面相關股份近期已成為北水的「寵兒」，另一方面基於債息上升、對金融科技監管催嚴因素，買入舊經濟股以平衡增長股的波動，減低投資組合整體風險。他建議待建行股價回落至6.2至6.3元時可吸納。

港股估值過高 北水獲利沽貨

耀才證券研究部總監植耀輝表示，近期港股下跌，不排除部份港股估值過高或累積升幅巨大，從而引致投資者獲利沽貨。

他續指，早排熱炒股舊經濟股離不開受美國制裁股份中國移動（0941）、中海油（0883），估計現時北水重新部署接貨買入，但强調不認為北水是「沽舊經濟、買新經濟」。「北水動向一直有淨買入情況，近幾日亦有資金買入科技股，熱錢流入雖較年初少，但不是所有資金轉投舊經濟股，以目前為止難以判斷北水資金流入的取態。」

另外，近期受北水熱捧的新能源股保利協鑫（3800）股價起伏不定。植耀輝認為即使買入股票資金龐大，惟股票炒作意味燶，惟相信市場並不看好相關股份板塊。