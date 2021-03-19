北水淨流出逾32億元　沽中海油　卻連續5日掃建行｜北水動態

撰文：伍玥
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北水轉向終結連續3日淨買入流向，北水全日合計淨流出32.57億元。其中，滬市港股通淨流出19.50億元，深市港股通淨流出13.07億元。總結全周（3月15日至3月19日）則錄淨流入48.50億元，本月以來淨流出117.50億元。
據Wind數據顯示，今日淨賣出前三隻個股為中國海洋石油（0883）、微盟集團（2013）、中國平安（2318），分別遭淨賣出17.48億元、3.65億元、3.28億元。
騰訊控股（0700）、建設銀行（0939）及小米集團（1810）淨買入額位列前三，分別獲淨買入8.6億元、4.13億元、1.6億元。
從近期淨買入情況看，建行已連續5日獲淨買入，合計淨買入金額23.25億元。
此外，南水亦轉向，結束連續8日淨買入，19日全天淨賣出40.32億元（人民幣‧下同）；其中滬股通淨流出23.97億元，深股通淨流出16.34億元。
其中順豐控股（深圳﹕002352）、立訊精密（深圳﹕002475）、中國平安A股（上海﹕601318）淨買入額位列前三，分別獲淨買入人民幣4.57億元、3.26億元、1.47億元。淨賣出前三個股為貴州茅台（上海﹕600519）、瀘州老窖（深圳﹕000568）、陽光電源（深圳﹕300274），分別遭淨賣出人民幣9.7億元、4.97億元、4.96億元。