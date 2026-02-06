晶片供應短缺　路透﹕Intel及AMD通知內地客戶　CPU需延遲交付

《路透》引述知情人士報道，Intel（英特爾）和AMD（超微半導體）已通知中國客戶，其伺服器中央處理器（CPU）供應短缺，Intel警告稱交貨時間可能長達6個月。



據稱，供應限制已導致Intel在中國市場的伺服器產品價格普遍上漲逾10%，具體定價取決於客戶合同條款。最近幾周向中國客戶發出的最新通知表明，CPU短缺問題也已加劇。這可能使人工智能（AI）公司及其他眾多製造商面臨更大挑戰。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

AI大熱致內存晶片短缺

AI基礎設施投資的蓬勃發展不僅引發對專用AI晶片的瘋狂搶購，也波及供應鏈其他環節，內存晶片短缺最為嚴峻，其價格持續飆升。

中國市場佔Intel營收比重超過20%。知情者透露，在中國市場，第四代和第五代至Xeon CPU尤其供不應求，Intel正採取配給制交付策略。Intel這些型號的未交付訂單規模龐大，交貨時間最長可達6個月。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

AMD延長交付8至10周

據報，AMD也已向客戶通報供應緊張。部分AMD產品的交付時間已延長至8至10周。

Intel在1月的財報電話會議中已提及CPU供應限制問題。該公司在聲明中表示，AI技術的快速普及導致傳統計算需求激增。首季庫存料將降至最低水平，但正積極應對，預計從第二季至年底供應將逐步改善。

AMD在財報電話會議中重申，已提升產能以應對強勁需求，並在聲明中稱，憑借與台積電等合作夥伴建立的穩固供應協議及供應鏈體系，有信心滿足全球客戶需求。