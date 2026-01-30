黃仁勳直言尚未收到內地H200晶片訂單　Nvidia正耐心等待中方決定

Nvidia創辦人兼首席執行官黃仁勳近日密集訪問兩岸，據內媒《觀察者網》1月29日報道，黃仁勳在走訪上海與深圳後抵達台北，並於當天向媒體透露，由於陸方仍在決定是否允許進口Nvidia產品組件，公司尚未收到內地客戶的H200人工智能晶片訂單。



彭博社1月29日報道指出，黃仁勳在台北受訪時表示，希望陸方能夠允許Nvidia銷售H200晶片，「現在決定權在中方手中，他們仍在考慮，我們正在耐心等待」。

黃仁勳透露，過去幾天在訪問行程中會見了客戶與官員，但尚未獲得任何H200晶片的新訂單。他補充說，這款晶片「非常適合」中國市場，客戶非常希望取得H200晶片。他並指出，H200晶片的美國出口許可證正處於最終審批階段。

彭博社分析指出，作為目前全球市值最高的公司，Nvidia正尋求在全球最大半導體市場中國大陸重振業務。

此前一段時間，從拜登政府到美國總統特朗普政府，美方為圍堵中國科技發展，實施並持續收緊晶片出口限制措施。Nvidia為避免失去龐大的中國市場，曾游說特朗普政府放寬相關管制。

去年11月20日，黃仁勳接受福克斯商業頻道訪問時表示，美國的出口限制已導致Nvidia對華晶片銷售陷入停滯，並預計未來兩個季度銷量將為零。他當時表示，假設銷量將為零，如果Nvidia能夠突破重重阻礙，與（中美）兩國政府都達成合作，那麼中國市場無疑將非常龐大。

黃仁勳介紹，中國目前的AI晶片市場規模約為500億美元，到2030年底可能增長至2000億美元。他強調「美國公司無法參與其中，這真的很遺憾。這是一個非常重要的收入來源」，「這筆收入將使我們能夠加大投資力度，加快投資速度，所以我希望我們有機會重返（中國）市場。但目前，我們只能假設收入為零」。

在政策層面方面，去年12月8日，美國總統特朗普宣布將允許Nvidia對華出口H200晶片。今年1月13日，特朗普政府正式批准對華出口H200晶片，但同時設定包括出口數量與「安保程序」在內的限制條件。1月14日，特朗普又宣布對Nvidia等先進AI晶片徵收25%關稅。

近期，黃仁勳多次公開談及中國市場。1月5日，他在一次採訪中表示，Nvidia期待來自中國的H200採購者，並稱Blackwell與新一代Rubin晶片將「及時」在中國市場推出。他同時指出，H200在市場上具有競爭力。但它不會永遠具有競爭力。

2026年1月21日，瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇（WEF），蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、NVIDIA行政總裁黃仁勳以及歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde），在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表講話前合影。

另據1月29日中國外交部例行記者會，有法新社記者引述相關報道提問稱「中國已批准進口首批Nvidia的H200人工智能晶片。外交部能否證實？對中美關係來說，此舉釋放了什麼信號？」

對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應表示，已多次就有關問題作出回應，具體問題建議向中方主管部門進行詢問。