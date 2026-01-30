路透社：中國有條件批准DeepSeek採購英偉達H200晶片

路透社1月30日引述2名消息人士稱，中國有條件批准DeepSeek進口英偉達（Nvidia，又稱輝達）H200人工智能（AI）晶片。



路透社曾在28日引述知情人士報道，北京方面已批准字節跳動、阿里巴巴和騰訊採購超過40萬顆H200晶片。消息人士30日透露，中國工業和商務部批准這三間公司及DeepSeek進口H200晶片，但要實施條件。不過其中一名消息人士指，有關條件仍待國家發展和改革委員會（發改委）決定。

英偉達行政總裁黃仁勳29日在台北向傳媒稱，未收到有關消息，但相信中國仍就許可敲定細節。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表講話。（Reuters）

目前英偉達、DeekSeek及中國多個相關部門都未有回應報道。

美國特朗普政府1月較早時為英偉達向中國供應H200晶片開綠燈，惟仍需等待北京方面決定是否容許進口。不過有資深美國國會日前去信商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），指控英偉達協助DeepSeek發展之後用於中國軍事的人工智能。