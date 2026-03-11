美股｜道指收市跌289點　油價升逾4.5%

美國上月通脹符預期，美股周三（3月11日）個別發展， 道指最多曾跌520點，至收市仍跌289點；納指微升19點，標指微跌0.08%。另外，雖然國際能源署（IEA）成員國同意釋放4億桶戰略石油儲備，以應對伊朗戰事導致全球石油供應緊張的局面，但國際油價仍漲逾4.5%。



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月12日

【04:10】Tesla升2.1% 甲骨文漲逾9.3%

道指收市報47,417.27點，跌289.24點或0.61%；納指收報22,716.13點，升19.03點或0.08%；標普500指數收報6,775.80點，跌5.68點或0.08%。

重磅科技股方面，Tesla升2.15%、Nvidia漲0.67%、蘋果公司（Apple）跌0.01%、Amazon跌0.78%。

石油股造好，和雪佛龍（Chevron）升2.95%，為升幅最大道指成份股；西方石油（Occidental Petroleum）漲4.61%，康菲石油（ConocoPhillips）漲2.50%。另外，甲骨文（Oracle）漲9.36%。

【04:05】中概股指數收跌0.77%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.77%。其中，阿里巴巴ADR跌0.42%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

【03:40】美元指數重上99 現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.23，升0.41%。其中，美元兌日圓最新報 158.94，升0.56%。

金價回落。現貨黃金每盎司最新報5,177.95美元，跌14.97美元或0.29%。

【03:39】油價升逾4.5%% Bitcoin現報7萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報87.25美元，升3.80美元或4.55%。倫敦布蘭特期油收報91.98美元，漲4.18美元或4.76%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,717.36美元、24小時內約升1%。

【03:33】恒指夜期收報25,756點 低水143點

恒指夜市期指收報25,756點，跌64點，較恒指收市25,898點，低水143點，成交20,871張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間3月11日

【23:50】油價升逾4%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶86.97美元，升3.52美元或4.22%。倫敦布蘭特期油每桶報 91.73美元，漲3.93美元或4.48%。

【23:47】納指及標指轉跌 Tesla仍升2%

道指最新報47,234點，跌472點或0.99%；納指最新報22,637點，跌59點或0.26%；標普500指數現報6,750點，跌30點或0.45%。

重磅科技股方面，Tesla升1.99%、Nvidia漲0.33%、蘋果公司（Apple）跌0.23%、Amazon跌1.08%、微軟跌0.74%。

【22:49】Tesla升逾2%

道指最新報47,509點，跌196點或0.41%；納指最新報22,762點，漲65點或0.29%；標普500指數現報6,785點，升4點或0.06%。

重磅科技股方面，Tesla升2.64%、Nvidia漲0.84%、蘋果公司（Apple）跌0.07%、Amazon跌0.08%。

數據方面，美國2月消費物價指數（CPI）按年漲2.4%，符合市場預期及與前值相同；核心CPI按年升2.5%，亦符市場預期，前值為升2.5%。

【22:47】油價升逾3% Bitcoin現報7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶86.13美元，升2.68美元或3.21%。倫敦布蘭特期油每桶報 90.90美元，漲3.10美元或3.53%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,746.79美元、24小時內約跌1%。