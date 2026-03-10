美股｜道指收市跌34點　油價挫逾11%　紐約期油曾跌穿80美元

美股周二（3月10日）低開， 道指曾跌296點。但投資者憧憬伊朗戰事可能提前結束，且原油價格暴跌提振了市場信心，三大指數轉漲，道指一度反彈479點，但至尾段回落。其中，道指至收市跌34點，納指微升1點，標指跌0.21%。



另外，在七國集團（G7）能源部長會議後，國際能源總署（IEA）宣布將召開成員國緊急會議，評估是否釋放戰略石油儲備（SPR），國際油價進一步下滑，紐約期油一度跌穿每桶80美元，但至收市有所回升。紐約期油及倫敦布蘭特期油收跌逾11%。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月11日

【04:12】Nvidia升逾1%

道指收市報47,706.51點，跌34.29點或0.07%；納指收報22,697.10點，升1.16點或0.01%；標普500指數收報6,781.48點，跌14.51點或0.21%。

重磅科技股方面，Nvidia升1.16%、蘋果公司（Apple）漲0.37%、Amazon漲0.39%。

【04:05】中概股指數收漲1.96%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.96%。其中，阿里巴巴ADR升3.16%、蔚來汽車漲15.18%。

圖為一張2023年3月6日拍攝的設計圖片中，帶有顯示英偉達NVIDIA（又譯輝達）徽標的智能手機置於主機板上。（Reuters）

【03:51】美元指數下跌 現貨金價升逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.82，跌0.36%。其中，美元兌日圓最新報 158.08，升0.20%。

金價回升。現貨黃金每盎司最新報5,190.32美元，升53.51美元或1.04%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

【03:46】油價跌逾11% Bitcoin報6.98萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報83.45美元，跌11.32美元或11.94%；日內低見76.82美元，跌幅18.94%。倫敦布蘭特期油收報87.80美元，跌11.16美元或11.28%；日內低見81.26美元，跌幅17.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,866.87美元、24小時內升逾1%。

【03:23】恒指夜期收報25,936點 低水24點

恒指夜市期指收報25,936點，升25點，較恒指收市25,959點，低水24點，成交33,334張。

【01:10】道指升幅擴至逾300點

道指最新報48,080點，升339點或0.71%；納指最新報22,859點，漲163點或0.72%；標普500指數現報6,833點，升37點或0.56%。

【01:08】油價約跌15%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶80.33美元，跌14.44美元或15.24%；日內低見每桶79.78美元，跌幅15.81%。倫敦布蘭特期油每桶報 84.74美元，跌14.22美元或14.37%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間3月10日

【22:55】Nvidia及Tesla升逾1%

道指最新報47,953點，升213點或0.45%；納指最新報22,821點，漲125點或0.55%；標普500指數現報6,818點，升22點或0.33%。

重磅科技股方面，Nvidia漲1.48%、Tesla升1.44%、蘋果公司（Apple）升0.58%、Amazon漲0.71%。

【22:49】油價跌逾10% Bitcoin現報7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶84.39美元，跌10.38美元或10.95%。倫敦布蘭特期油每桶報 88.65美元，跌10.31美元或10.42%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,647.78美元、24小時內約升2%。