小米去年第4季調整利潤63億元人民幣　按年跌24%　收入增逾7%

小米（1810）公布截至去年12月底止第4季業績，季內利潤按年跌27.3%至65.43億元（人民幣‧下同），經調整淨利潤跌23.7%至63.49億元，跌23.7%。期內收入增加7.3%至1,169.16億元。不派息。



公司指出，季內來自「手機×AIoT」收入為797億元。智能電動車及AI等創新業務分部收入為372億元，增長123.4%，該分部毛利率為22.7%，分部經營收益為11億元。

小米10現場發佈會。（小米官網）

去年經調整利潤增43.8%

公司又指出，去年利潤為415.66億元，按年增加76.3%，經調整淨利潤為391.66億元，按年增加43.8%，收入為4,572.86億元，按年增加25%。年內收入及經調整利潤均創新高。

公司表示，年內來自「手機×AIoT」收入為3,512億元，按年增長5.4%。智能電動車及AI等創新業務分部收入為1,061億元，按年增加223.8%。

小米機械人在汽車工廠實習擰螺絲。（影片截圖）

預料今年斥47億元回購

小米於年內手機出貨量為1.65億部，全球市佔率為13.3%；新車交付量為41.1萬輛。公司表示，年內智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率為24.3%，按年提高5.8個百分點，經營收益為9億元。

小米又指出，去年股票回購金額為63億元，預料今年回購額為47億元。