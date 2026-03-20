小米瀉近9%　新版SU7入門售價21.99萬元人民幣　較預售價低

小米（1810）昨晚發布新版SU7，新版入門售價為21.99萬元（人民幣‧下同），Pro版起售價24.99萬元，Max版起售價30.39萬元，較舊版貴4,000元；但最終定價均比此前已公布的預售價為低。此前新版預售價為入門版22.99萬元，Pro版25.99萬元，Max版30.99萬元，分別低1萬、1萬及6,000元。



雷軍解釋，新一代SU7無論在配置還是質感上都有大幅提升，加上近期供應鏈零部件、內存及多項材料價格上漲，導致成本增加，因此價格有所調整，又坦言「定價給小米帶來很大壓力」。

新一代SU7一共九種顏色，全系配備主駕駛18向電動調節座椅，新SU7的Max版可選靜謐座艙。新一代SU7也升級了YU7同款四合一域控制模塊、第三代驍龍8座艙晶片以及英偉達Thor輔助駕駛晶片。在安全方面，新一代SU7全系標配25項安全輔助功能、2200MPa小米超強鋼、9安全氣囊、三重安全冗餘門把手、電池底部「防彈塗層」等。

第一代SU7共售出38.1萬輛

雷軍表示，小米汽車成績的背後是全體同事們的辛勤付出，是5年來400多億真金白銀的投入，是合作夥伴的鼎力支持和車主們的信任和期待。他指出，第一代小米SU7累計售出38.1萬輛，是2025年20萬元以上轎車中，唯一銷量超越特斯拉Model 3的車型。

此外小米同日推出小米筆記本Pro 14，採用英特爾18A 製程工藝，最高搭載第三代酷睿 Ultra X7 358H 處理器，起售價8,499元。

全日跌8.6%，收市報33.2港元。