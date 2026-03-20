小米新一代SU7「蛟龍底盤」　AI自動監測路面　藏軟硬兼施黑科技

新一代SU7已正式發布，新車將首發小米蛟龍底盤，這是一套軟件、硬件深度融合的高性能智能底盤系統。小米蛟龍底盤具體是指什麼？有哪些特點？日前，小米汽車通過最新一期答網友問進行了詳細解讀。



在底盤硬件層面，新一代SU7全系標配前雙叉臂獨立懸架+後五連桿獨立懸架、265mm後寬胎、前四活塞固定制動卡鉗，帶來出色的駕駛品質和制動信心。

新一代SU7，將首發小米蛟龍底盤，這是一套軟件、硬件深度融合的高性能智能底盤系統。（小米官網）

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其中，Pro版/Max版還配備閉式雙腔空簧+CDC阻尼可變減振器，可實現懸架可高可低、可軟可硬，讓一套底盤擁有兩種「風格」，兼顧滿足個人駕駛樂趣和家人乘坐舒適的需求。

在調校層面，新車也進行了更精細化優化，制動踏板參考了SU7 Ultra的腳感調校風格，同時優化制動踏板制動點，提升駕駛信心，轉向系統調校同步升級，更精準、更「跟手」。

與此同時，懸架系統整體更加精細化的調校，也帶來了更好的濾振性能和支撐性能。除了傳統機械層面的升級，「蛟龍底盤」還引入多項智能化能力。

新車搭載防滑協同控制系統，可大幅降低車輪在低附着路面上的打滑量，配合全新濕滑模式，顯著提升在冰雪等濕滑路面的行駛安全性。更進一步的是，系統還可通過AI多模態監測到路面環境，識別濕滑情況，並及時主動建議駕駛員切換到濕滑模式。

整體來看，小米蛟龍底盤不僅在硬件規格和調校上全面進化，更通過軟硬件融合與智能化能力的加入，進一步強化了整車的安全性與駕駛體驗。

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