小米回應內存成本壓力　不排除產品漲價可能　汽車首錄全年盈利

小米（1810）公布截至去年12月底止第4季業績，季內利潤按年跌27.3%至65.43億元（人民幣‧下同），經調整淨利潤跌23.7%至63.49億元，跌23.7%。期內收入增加7.3%至1,169.16億元。



計及全年，公司汽車業務首度實現全年盈利，逐步趨近手機，成為集團最強增長動能。市場關注手機業務內存漲價問題，小米表示，本輪內存漲價的力度、速度超預期，不排除加價可能。



汽車業務首錄全年盈利 明年進軍歐洲計劃不變

財報指出，小米第四季交付14.5萬輛新車，交付量按年增長108.2%，全年就交付41.1萬輛，增長200.4%。2026年，將全力衝刺交付55萬輛車的目標。此外，公司維持明年進軍歐洲市場的計劃不變，即出海採取先易後難的策略。

公司首席財務官林世偉表示，小米新一代SU7開售34分鐘鎖單突破1.5萬、開售3天鎖單超過3萬，對後續充滿信心。他強調，由於此前的SU7車主還未到更換車輛的年限，因此新SU7主要吸引的是新用戶，仍舊受女性車主青睞。iPhone用戶佔比由此前的接近50%，升至接近60%。

計及全年，公司汽車業務首度實現全年盈利，收入1,061億元，按年大增223.8%，錄得經營收益9億元。

回應內存漲價壓力 不排除產品漲價可能

公司總裁盧偉冰此前多有談及內存漲價的預測，他於業績會中表示，其本人已經屬於「激進派」，惟本輪內存漲價的力度、速度仍然超過預期，不單只會影響手機行業。

他表示，小米在供貨優先級以及價格方面，均存在優勢，惟不排除「頂不住了」，也會不可避免漲價。但他也表示，更關注漲價週期之後會發生什麼，有可能會重塑產業格局，甚至淘汰一些公司。

預計今年AI領域投入約160億 強調與物理世界結合

在AI和具身智能的發展方面，公司2025年研發開支331億元，按年增長37.8%。預估自2026年開始，未來五年的累計研發開支將超過人民幣2,000億元。單計今年，預計小米在AI領域的研發和資本投入約160億元。

盧偉冰表示，AI競爭進入下半年，比拼的是誰先進入Agent時代，與物理世界結合。其指出，公司AI大模型發展超預期，全球幾乎很難找到第二間公司同時在人、車、家多空間落地物理AI。小米此前已發佈機械人進入工廠實習的消息，盧偉冰表示，相信大規模的運營會是在未來5年，屆時機械人將大批量進入小米工廠。