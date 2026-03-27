EX.IO上架三款代幣化證券產品　涵蓋債券基金及美國國庫券等

持牌虛擬資產交易平台EX.IO宣布，上架三款全新合規代幣化證券產品，底層資產涵蓋債券基金、短期流動性票據及美國國庫券，相關資產管理方分別為金洲資管、信達國際資管及紐約梅隆銀行（BNY）。



據介紹，是次上架的產品均面向專業投資者，並由 EX.IO完成合規審查與分銷，具體包括金洲全球收益代幣化有限合夥基金 A 類別系列 2（GNIT-LPF2），該基金在香港的沙盒環境+穩定幣法案的背景下發行，採用證監會主導監管的LPF基金模式， 底層為全球化債券主動管理組合，目標是在分散單一貨幣利率風險的基礎上，為投資者提供長期穩健收益。

另一款產品為代幣化票據產品短期資產支持流動性票據（STBL），價格錨定1美元，每月自動向持幣人分派源自擔保資產的利息收益。在發行人管理下，相關底層資產組合將進行每周再平衡，以維持結構穩健與收益穩定。

最後一款產品為Treasury Bills Institutional Liquidity Ltd（TBILL）：以智能合約金庫形式運作，每個代幣由獨立帳戶中持有的短期美國國庫券 1:1 支持，目標是為投資者提供去中心化生態系統內美債投資通道。

EX.IO指出，截至目前，其累計上架的合規代幣化證券產品數量已位居香港所有合規持牌數字資產交易所之首。