財政預算案2026｜下月發出首批穩定幣牌照　推動債券代幣化

財政司司長陳茂波宣讀最新一份《財政預算案》，他表示，政府發表了第二份數字資產政策宣言，通過建立整全的監管框架，將香港發展為全球數字資產創新中心。港府年內會提交條例草案，就數字資產交易及託管等服務提供者訂立發牌制度。



就數字資產交易及託管等服務提供者訂立發牌制度

他指出，香港已實施法幣穩定幣發行人發牌制度，將在下月發出首批牌照。政府及金融監管機構會繼續促進持牌發行人在合規和風險可控的情況下，探索更多應用場景。證監會亦將在充分保障投資者的前提下，進一步促進香港數字資產市場的流動性，為專業投資者提供更多產品和服務，並會建立加速器以加快推動市場創新。

陳茂波表示，為配合債券市場應用代幣化技術，政府將提供指引，釐清債權證持有人登記冊可用分布式分類帳備存，並探討以電子形式簽署發行文件，以及推動不記名債券電子化。

港府也將修訂《稅務條例》，在未來兩年分別實施經濟合作及發展組織（經合組織）的加密資產申報框架及新修訂的共同匯報標準，配合國際間加強稅務透明度及打擊跨境逃稅的工作。港府會在上半年提交條例修訂草案。

另外，金管局去年十一月啟動Ensemble項目的試行階段(EnsembleTX)，讓業界參與者在可控環境試用代幣化存款與數字資產進行真實交易；並將持續優化系統，支持全天候結算及落實本地標準，以加強香港與其他市場的互通性。