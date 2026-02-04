證監會據報擬容許VATP　為零售客戶提供代幣化證券二級交易

目前投資者只可在一級市場認購和贖回證監會認可的代幣化基金。據《信報》引述證監會中介機構部副總監羅海詩表示，正在考慮允許在持牌虛擬資產平台上，為零售客戶提供代幣化證券的二級交易。證監會正研究相關要求、營運風險和管控措施，並正擬定相關通函。



她透露，目前特別關注本地的代幣化貨幣市場基金，並希望允許在證監會發牌的虛擬資產交易平台上進行交易，已就相關要求向業界進行了初步諮詢。

她說，從證監會的角度來看，代幣化證券本質上與普通證券相同，只是加上技術層面，故應用「相同業務、相同風險、相同規則」。

檢視中介機構對產品盡職調查

她提到，2023年發布兩份與代幣化相關的通函，一份涉及中介機構的代幣化活動，另一份涉及證監會授權的代幣化產品。證監會重點是檢視中介機構對產品的盡職調查情況，例如他們使用的服務提供者是否具備足夠的經驗，以及在代幣丟失的情況下是否有相應的業務連續性計劃（BCP），以及是否存在其他風險。

在現行框架下，若要以代幣化形式發行證監會認可的產品，中介機構需要獲得證監會的批准，因為該產品面向零售市場；但如果是私人產品（即面向專業投資者），則只需要通知證監會。