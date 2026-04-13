康健國際年內擬增6間「天天應診」醫務中心　主打低單價、高流量

康健國際醫療（3886）位於北角的康健綜合醫務中心於今日開幕，營運總監陳振康表示，集團近年積極推行「周一至周日及公眾假期天天應診」的新模式診所，普通科收費199元，連3日基本藥物，主打性價比，「坊間收費至少300至400元，甚至500元以上都有」。



目前集團直接營運的醫務中心約有40多間，陳振康表示，新模式診所暫時只有3間，今年計劃再開設5至6間新模式診所，目標在2至3年內在全港開設約36間醫務中心，即是各區設有至少2間醫務中心。

陳振康表示，經濟下行，過去一年由於營運效益未如理想，已關閉約10間診所，尤其是牙科診所。不過，對於港人北上求醫，他稱，若診所收費親民，相信會吸引市民在港就醫，並能夠保持競爭力。

新模式主打低單價、高流量

他指出，新模式的醫務中心至少設有兩個醫生，實行低單價、高流量的營運模式，同時延長服務時間，周一至周日及公眾假期天天應診。他認為，延長服務時間有助攤薄部分固定營運成本，較易進駐商場，「好多商場業主唔想租俾診所，因為禮拜六、日人流量最多既時候，啲診所都唔開」。

陳振康指出，未來會加大力度拓展「公司客」，計劃與企業會面商討，為企業客員工提供醫療包辦服務，以擴大客源。另外，他表示，雖然集團手頭現金充裕，仍會持審慎態度，暫時未有物色收購項目。