北上睇中醫攻略｜網民實測求診過程　8包藥送上門¥112+可用醫療券

北上睇中醫｜長者醫療券｜近日有港人在社交平台分享在中山市中醫院求診的經歷，不少網民看完後大讚方便和先進！而且診金連藥費只需¥112，還包代煎藥及免費送上門服務。以下為大家整理詳細的北上求診教學，包括微信預約方法、香港長者醫療券用法、內地公營機構名單等詳情，即睇下文了解！



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北上睇中醫｜網民中山看中醫 過程快速包送藥服務

北上看中醫愈來愈受港人歡迎。近日，一名居住在中山的香港網民於Facebook群組「香港人在中山」發文，分享自己前往中山市中醫院成人咳嗽科的看診體驗，並讚整個流程極為快捷，而且服務周到，指「最正就是送藥到家」，而貼文亦詳細列出了看診步驟：

北上睇中醫步驟1：網上預約

在微信搜尋「中山中醫院」小程式，登錄後綁定「就診卡」，然後找心儀醫師掛號。樓主預約了副主任醫師，掛號費¥19（約港幣$23），且不用預繳。

北上睇中醫步驟2：報到及綁定長者醫療券

到達醫院後，前往相應科室樓層報到。如需使用香港的「長者醫療券」，需先到地下客服中心綁定。

到達醫院後，前往相應科室樓層報到。（Facebook群組@在香港人在中山中）

北上睇中醫步驟3：輪候及看診

報到後，留意顯示板的資訊，屏幕會出示病人名字及輪候情況。樓主表示，看診過程相當迅速，中醫把脈僅5分鐘。

報到後，留意顯示板的資訊，屏幕會出示病人名字及輪候情況。（Facebook群組@在香港人在中山中）

北上睇中醫步驟4：付費

病人看完診後便可到地下付費，使用醫療券的長者只能排2號窗（優先窗口）。

北上睇中醫步驟5：代煎藥及速遞服務

醫院提供代煎藥服務，過程採用真空包裝，並且可按地址免費速遞上門。樓主表示，當日早上看完診，翌日下午已收到順豐速遞的8包中藥（只限內地住址）。

樓主當日早上看完診，翌日下午已收到順豐速遞的8包中藥。（Facebook群組@在香港人在中山中）

北上看中醫診金僅¥112

樓主總結，是次看診連同藥費總共需¥112（約港幣$127），而且非常滿意「送藥到家」服務。不過，值得留意的是，送藥服務僅限內地住址，香港居民只能即日取藥。

貼文發表後，隨即引來不少網民熱烈討論。不少網民感謝樓主的分享，而且大讚便宜，以及中醫院系統先進。有網民亦留言分享曾去該醫院醫治喉嚨敏感，並指疾病「一次就攪掂」；然而，也有網民擔心藥效問題，而樓主則回覆「喝了幾劑藥是咳少了，最少沒再喘」，但坦言自己沒戒口，吃了炸魚餅和薯條，導致病情反覆。

雖然也有網民指費用與香港政府中醫診所相若（約$120包五日藥），但就引來不少人反駁，指香港的公營中醫服務名額經常爆滿，很難預約。

長者醫療券大灣區試點計劃 指定醫療機構可用醫療券

現時內地有不少公營機構都可使用香港的「長者醫療券」，正是受惠於政府在2024年推出的「長者醫療券大灣區試點計劃」。該計劃旨在便利居住或選擇在內地養老的合資格長者，讓他們在粵港澳大灣區，如深圳、廣州等地的試點醫療機構使用醫療券，以便長者跨境醫療。

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長者在指定的內地公營醫療機構可使用香港的「長者醫療券」。（香港中文大學（深圳））

長者醫療券大灣區試點計劃試點醫療機構名單：

「長者醫療券大灣區試點計劃」試點醫療機構名單（上） 大灣區城市 試點醫療機構 廣州 中山大學附屬第一醫院（「中山一院」） 廣東祈福醫院（「祈福醫院」） 廣東省中醫院（大德路總院） 廣州（南沙區） 中山大學附屬第一醫院南沙院區（「中山一院南沙院區」） 深圳 深圳新風和睦家醫院（「和睦家醫院」） 深圳（羅湖區） 深圳愛康健口腔醫院（「愛康健口腔醫院」） 深圳（福田區） 深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部（「紫荊口腔門診」） 深圳（包括前海） 南方醫科大學深圳醫院（「南醫大深圳醫院」） 北京大學深圳醫院（「北大深圳醫院」）

「長者醫療券大灣區試點計劃」試點醫療機構名單（下） 珠海 中山大學附屬第五醫院（「中山五院」） 珠海市人民醫院（「珠海醫院」） 佛山 佛山市第一人民醫院（「佛山市一醫院」） 南方醫科大學第八附屬醫院（「南醫大八院」）（前稱: 南方醫科大學順德醫院） 惠州 惠州市中心人民醫院（「惠州中心醫院」） 中山 中山市中醫院 江門 江門市中心醫院（「江門醫院」） 肇慶 肇慶市第一人民醫院（「肇慶市一醫院」）

不過，要注意的是，在內地的公營機構使用醫療券設有不適用的範圍，每個機構可能各有不同，建議預約前先詢問清楚。

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