北上求醫｜廣東首批25間國際醫療試點醫院　港澳居民可商保直付

近日，廣東省衛生健康委、省醫保局、省藥監局聯合公布首批廣東省國際醫療服務試點醫院名單，共25家醫院入選。



首批試點醫院涵蓋省部屬老牌醫院、知名中醫院、地市龍頭醫院、優質民營醫院，主要布局珠三角區域。

廣東省首批國際醫療服務試點醫院名單

廣東省人民醫院

廣東省婦幼保健院

中山大學附屬第一醫院（越秀院區、南沙院區）

中山大學孫逸仙紀念醫院

中山大學附屬第三醫院

中山大學中山眼科中心

中山大學腫瘤防治中心

中山大學附屬口腔醫院

中山大學附屬第六醫院

南方醫科大學南方醫院

南方醫科大學珠江醫院

暨南大學附屬第一醫院

廣東省中醫院

汕頭大學醫學院第一附屬醫院

廣州醫科大學附屬第一醫院

廣州市第一人民醫院

廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心

深圳市人民醫院

北京大學深圳醫院

香港大學深圳醫院

南方醫科大學深圳醫院

中山大學附屬第五醫院

珠海市人民醫院

廣東祈福醫院

佛山復星禪誠醫院



廣東省人民醫院國際醫療中心（協和高級醫療中心）涉外高端醫療門診。（大灣區之聲）

國際醫療服務是以國際通行的醫療技術標準、服務流程、管理體系和支付方式，為港澳台居民、外籍人士、海外華人等自費或持有國際商業保險的人士提供高質量、可持續的醫療服務，費用由患者自付或商業保險支付，不納入基本醫療保險報銷範疇。試點醫院開展國際醫療服務可實行自主定價，自主選擇價格項目，實現優質優價。

《大灣區之聲》報道，以港大深圳醫院國際醫療中心為例，醫院支持國際信用卡、數字人民幣、商保直付等方式，已與30餘家國內外保險機構建立直付合作，設立專屬窗口提供一對一服務。持有香港或國際商保的港澳居民就醫時，無須自行墊付，由醫院與保險公司直接結算。

政府擬委託香港大學深圳醫院，為長居於廣東省的醫管局專科或普通科門診病人，提供跟進診症服務。（資料圖片）

同時，試點醫院嚴格實行國際醫療與基本醫療資源物理隔離，國際醫療服務主要使用醫院新增床位，設置獨立運營專區和專門服務團隊；專家需在足額保障普通門診出診量、不減少普通門診號源的前提下，方可開展國際醫療門診服務，杜絕醫療資源向國際醫療過度傾斜。

據介紹，試點醫院將圍繞打造國際醫療服務高地，重點推進6項核心工作，包括打造國際醫療示範專區、構建國際標準化管理體系、創新跨境醫療支付服務模式、推動前沿醫療技術臨床應用、探索互聯網跨境診療服務、強化國際醫療運營管理。

南方醫科大學珠江醫院入選首批廣東省國際醫療服務試點醫院。圖為醫生為患者診症。（南方醫科大學珠江醫院）

為保障試點工作規範推進、提質增效，省及相關地市衛生健康、醫保、藥監部門將定期開展評估，強化試點全流程監管，建立健全試點醫院退出機制，根據試點醫院實際運行、服務質量、群眾反饋等情況，動態優化試點醫院名單。

據介紹，試點將以2026年-2027年為周期，逐步構建與國際接軌、具有廣東特色的國際醫療服務體系，進一步提升粵港澳大灣區醫療服務的可及性和便利性。